OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

  15:31
Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale Fortuna panovala temná a drsná atmosféra v ostrém kontrastu s hudbou o nutné toleranci, kterou osmadvacetiletý zpěvák věnuje zejména LGBT komunitě. Podívejte se na dechberoucí snímky z Yungbludova koncertu.
Britský zpěvák Yungblud dorazil do Prahy. (17. října 2025)

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

