V Yungbludově záři se vyhřívají Aerosmith, Smashing Pumpkins a brzy i Pearl Jam

Jindřich Göth
  11:11
Hvězda anglického zpěváka a hudebníka Dominica Richarda Harrisona, zvaného Yungblud, letí strmě vzhůru. A v její záři se vyhřívají i rockoví matadoři, s nimiž spojil své síly – Aerosmith, Smashing Pumpkins a nyní se hovoří o spolupráci s Eddiem Vedderem, frontmanem Pearl Jam.
Yunglud na sebe v souvislosti s rockovými klasiky upozornil přednesem balady Changes na rozlučkovém koncertě Ozzyho Osbournea a Black Sabbath Back To The Beginning v červnu 2025 v Birminghamu. O pár měsíců později vzdal hold Ozzymu Osbourneovi na předávání cen Video Music Awards, kde zazpíval medley z písní Crazy Train, Changes a Mama, I’m Coming Home. Na kytaru jej doprovázel fenomenální Nuno Bettencourt z kapely Extreme a v závěrečné baladě se k němu na pódiu připojili Steven Tyler a Joe Perry, tedy zpěvák a kytarista Aerosmith.

S Joem Perry toužil Yungblud podniknout i něco dalšího a když si rockový veterán poslechl jeho muziku, okamžitě souhlasil. Oslovil zbylé Aerosmith a díky Yungbludově entuziasmu a nadšení se nečinná kapela probrala zpět k životu.

Výsledkem bylo na sklonku loňského roku 2025 vydané pětiskladbové EP s názvem One More Time a náruč komplimentů z úst Stevena Tylera.

„Když jsme poprvé společně zpívali a hráli, studiem se prohnala ohromná dávka energie. Připomnělo mi to, jak jsem se cítil, když jsme s klukama před padesáti lety poprvé jeli do Bostonu. Bylo to to stejné nutkání pustit se do něčeho nového a svěžího, co přetrvá věčnost,“ pochvaloval si spolupráci Tyler a pokračoval.

„Yungblud chce napsat další kapitolu rockové historie a požádal nás, abychom byli její součástí. Skvěle jsme si rozuměli, atmosféra ve studiu byla od začátku úžasná, moc jsme si to užili a bylo nám ctí s ním tvořit. Když do rock’n’rollu vložíte své srdce a duši, stane se nadčasovým.“

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Slova ohromného respektu má pro Dominica Harrisona i jinak chvalozpěvy na někoho jiného než sám na sebe skrblící Billy Corgan, šéf kapely Smashing Pumpkins. Společně natočili novou verzi Yungbludovy skladby Zombie z alba Idols, která je podle jeho slov ovlivněná právě hudbou Smashing Pumpkins.

Corgan prohlásil, že Yungblud má jeden z nejúžasnějších hlasů, co jich rocková hudba kdy nabídla, a označil jej za člověka, jemuž patří budoucnost. „Být vizionářem je jedna věc, ale mít dar tuto vizi zrealizovat je věc druhá.“

V poslední době se v souvislosti s Yungbludem začalo skloňovat další jméno – Eddie Vedder. Oba dva se setkali na jednom pódiu v rámci vánočního večírku jisté holdingové společnosti, na němž dále vystoupili Bruno Mars, Anthony Kiedis a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Slash a Duff McKagan z kapely Guns N’Roses a mnoho dalších.

Yungblud později v rozhovoru pro magazín Rollig Stone prozradil, že Eddie Vedder byl jedním z jeho největších pěveckých vzorů a připustil, že by společně mohli zkusit něco napsat.

GLOSA: Prodigy s Robertem Smithem proměnili Glastonbury v dunivou techno party

Ať už Yungludovu spolupráci se slavnými jmény chceme vnímat jako poctu osobnostem, které jej formovaly, nebo přiživování se na jejich renomé a zásluhách, nelze ignorovat, že vnímáme hlas nové generace. A jestliže se ta seznámí s jí dosud neprobádanými kapitolami rockové historie, nelze Yungbludovu počínání nic vyčítat.

Ostatně, není v tom sám – na únor chystané album Wuthering Heights zpěvačky Charli xcx bude obsahovat její společnou píseň s Johnem Calem, bývalým členem jedné z nejdůležitějších rockových kapel všech dob The Velvet Underground. Teenagerovská hvězda Olivia Rodrigo zase ohlásila spolupráci s Davidem Byrnem, někdejším členem neméně vlivných Talking Heads, a loni na festivalu Glastonbury si za osobní účasti Roberta Smithe střihla skladby Just Like Heaven a Friday I’m In Love z repertoáru The Cure.

V Yungbludově záři se vyhřívají Aerosmith, Smashing Pumpkins a brzy i Pearl Jam

25. ledna 2026

