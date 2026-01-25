V Yungbludově záři se vyhřívají Aerosmith, Smashing Pumpkins a brzy i Pearl Jam

Yunglud na sebe v souvislosti s rockovými klasiky upozornil přednesem balady Changes na rozlučkovém koncertě Ozzyho Osbournea a Black Sabbath Back To The Beginning v červnu 2025 v Birminghamu. O pár měsíců později vzdal hold Ozzymu Osbourneovi na předávání cen Video Music Awards, kde zazpíval medley z písní Crazy Train, Changes a Mama, I’m Coming Home. Na kytaru jej doprovázel fenomenální Nuno Bettencourt z kapely Extreme a v závěrečné baladě se k němu na pódiu připojili Steven Tyler a Joe Perry, tedy zpěvák a kytarista Aerosmith.
S Joem Perry toužil Yungblud podniknout i něco dalšího a když si rockový veterán poslechl jeho muziku, okamžitě souhlasil. Oslovil zbylé Aerosmith a díky Yungbludově entuziasmu a nadšení se nečinná kapela probrala zpět k životu.
Výsledkem bylo na sklonku loňského roku 2025 vydané pětiskladbové EP s názvem One More Time a náruč komplimentů z úst Stevena Tylera.
„Když jsme poprvé společně zpívali a hráli, studiem se prohnala ohromná dávka energie. Připomnělo mi to, jak jsem se cítil, když jsme s klukama před padesáti lety poprvé jeli do Bostonu. Bylo to to stejné nutkání pustit se do něčeho nového a svěžího, co přetrvá věčnost,“ pochvaloval si spolupráci Tyler a pokračoval.
„Yungblud chce napsat další kapitolu rockové historie a požádal nás, abychom byli její součástí. Skvěle jsme si rozuměli, atmosféra ve studiu byla od začátku úžasná, moc jsme si to užili a bylo nám ctí s ním tvořit. Když do rock’n’rollu vložíte své srdce a duši, stane se nadčasovým.“
Slova ohromného respektu má pro Dominica Harrisona i jinak chvalozpěvy na někoho jiného než sám na sebe skrblící Billy Corgan, šéf kapely Smashing Pumpkins. Společně natočili novou verzi Yungbludovy skladby Zombie z alba Idols, která je podle jeho slov ovlivněná právě hudbou Smashing Pumpkins.
Corgan prohlásil, že Yungblud má jeden z nejúžasnějších hlasů, co jich rocková hudba kdy nabídla, a označil jej za člověka, jemuž patří budoucnost. „Být vizionářem je jedna věc, ale mít dar tuto vizi zrealizovat je věc druhá.“
V poslední době se v souvislosti s Yungbludem začalo skloňovat další jméno – Eddie Vedder. Oba dva se setkali na jednom pódiu v rámci vánočního večírku jisté holdingové společnosti, na němž dále vystoupili Bruno Mars, Anthony Kiedis a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Slash a Duff McKagan z kapely Guns N’Roses a mnoho dalších.
Yungblud později v rozhovoru pro magazín Rollig Stone prozradil, že Eddie Vedder byl jedním z jeho největších pěveckých vzorů a připustil, že by společně mohli zkusit něco napsat.
Ať už Yungludovu spolupráci se slavnými jmény chceme vnímat jako poctu osobnostem, které jej formovaly, nebo přiživování se na jejich renomé a zásluhách, nelze ignorovat, že vnímáme hlas nové generace. A jestliže se ta seznámí s jí dosud neprobádanými kapitolami rockové historie, nelze Yungbludovu počínání nic vyčítat.
Ostatně, není v tom sám – na únor chystané album Wuthering Heights zpěvačky Charli xcx bude obsahovat její společnou píseň s Johnem Calem, bývalým členem jedné z nejdůležitějších rockových kapel všech dob The Velvet Underground. Teenagerovská hvězda Olivia Rodrigo zase ohlásila spolupráci s Davidem Byrnem, někdejším členem neméně vlivných Talking Heads, a loni na festivalu Glastonbury si za osobní účasti Roberta Smithe střihla skladby Just Like Heaven a Friday I’m In Love z repertoáru The Cure.