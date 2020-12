RECENZE: Zpěvák Yungblud je divný jen v mezích přijatelnosti

Jmenuje se Dominic Richard Harrison, ale používá řádně cool pseudonym Yungblud. Prý byl jako školák neposeda, diagnóza ADHD. V souladu s dnešní sexuálně jurodivou dobou, kde pojmy muž a žena berou zasvé, se označuje za pansexuála, což značí, že se do osoby zamiluje na základě její duše, nikoli pohlaví. Navíc je polyamorický, zamilovává se do více lidí naráz.

To bychom měli páně Yungludovy milostné libůstky a teď něco hudby. Album Weird! je umělcovým druhým dílkem a osciluje na pomezí neškodné zábavnosti a okázale vlezlé slizkosti.

Weird! Yungblud Hodnocení­: 60 %

Občas je to monstrózní emo-kýč jak od 30 Seconds To Mars, v refrénu písně God Save Me, But Don’t Down Me Out jsou zpěvákovy hlasivky na doraz. Superdeadfriend zas vykrádá Beastie Boys a jejich Sabotage a tak by se daly rozebrat všechny skladby.

Původního na slepenci pop-punku, rapu, křičených slov, tklivých dojáků a melodických rozbušek není ani zbla, ale určitý spratkovitý a přisprostlý půvab to přece jen má. Kdyby nic jiného, skladby jako Strawberry Lipstick jsou hitovky na první dobrou, které by na rozjeté akci mohly docela slušně zafungovat. Prostě křiklavá pouliční trash-glamová směs všeho, co má Dominic rád. Trvanlivější zboží z toho nebude, ale tady a teď to vlastně celkem zabírá.