Snášel ústrky i bití, píle a houževnatost dovedla Yemiho až ke hvězdám

V jednom starším rozhovoru pro magazín OnaDnes.cz prohlásil, že ačkoliv od sedmnácti let dostává nabídky, aby kdykoliv se objeví v USA, se v této zemi usadil natrvalo, odmítá je. Yemi A.D., celým jménem Yemi Akinyemi Dele, se i přes kosmopolitní povahu své práce stále cítí být především Čechem.

Narodil se v roce 1981 v Liberci české matce a nigerijskému otci, který v Československu studoval Vysokou školu ekonomickou a působil zde v 80. letech v diplomatických službách. Když byly Yemimu čtyři roky, proběhl v Nigérii ozbrojený státní převrat. Jeho otce, který se kvůli tomu vrátil do země, zadrželi, uvěznili a dalších osmnáct let se do Česka nemohl vrátit.

Yemiho matka se později podruhé vdala a chlapec vyrůstal s otčímem s násilnickou povahou. Jak prozradil v pořadu 13. komnata, nový partner nejprve bil jeho matku, později i jeho samotného. Cítil se vykořeněný, odstrčený, okolí mu velmi razantně dávalo najevo jeho „odlišnost“.

Zlom v jeho životě nastal až v šestnácti letech. Osamostatnil se, přestěhoval se za studiem a prací do Prahy. Věnoval se street dance, začal ho vyučovat v Nizozemsku, ve Švédsku a sám ho studoval v Los Angeles v hollywoodské taneční škole tanečnice MaDonny Grimes.

Po návratu z USA založil v roce 1999 skupinu českých i zahraničních choreografů a tanečníků s názvem JAD Dance Company, jejichž um sledovalo publikum v Tokiu, Londýně, Los Angeles, Barceloně a na mnoha dalších místech.

Kromě pouličního tance vystudoval Yemi A.D. rovněž uměleckou režii a copywriting na Central European Advertising Art Institute. Poté zahájil spolupráci s dnes již neexistující třineckou kapelou Charlie Straight, pro kterou režíroval klipy. Natočil první video Benovi Cristovao a jedním z jeho největších dosavadních uměleckých úspěchů je práce s raperem Kanye Westem.

Podílel se na vzniku videoklipu ke skladbě Runaway, vytvořil mu choreografii na udílení cen MTV Music Awards nebo na vystoupení v pořadu Saturday Night Live. Režíroval také Westovo americké Yeezus Tour.

Zahrál si ve filmech Letopisy Narnie: Princ Kaspian, Red Tails, Případy nevěrné Kláry, podílel se na choreografii pořadu Tvoje tvář má známý hlas a svého času rovněž moderoval televizní hitparádu Eso. V roce 2014 debutoval jako zpěvák pětipísňovým EP Equals.

Yemi A.D. se veřejně hlásí k homosexuální orientaci, podporuje LGBTQ+ komunitu a žije v registrovaném partnerství s Jaromírem Smetanou.