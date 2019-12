Skončila éra swingových vánočních písní, nastupují vtipné popěvky

Na začátku pár vznešených akordů na klavír, pak trochu vánočních blábolů a jako šlehačku na dortu přidat do refrénu dětský sbor. Tak vypadají české vánoční songy posledních let. Rok co rok se jich v rádiích pár objeví. I letos nás čeká půl tuctu nových vánočních písní. Má některá z nich šanci přežít a zařadit se mezi vánoční trvalky?

Helena Vondráčková zabodovala v roce 1995 cover verzí písně Chrise Rey Na Vánoce k našim a pak dvěma úspěšnými vánočními alby. Tentokrát se pokusila úspěšnou sérii znovu oživit a sáhla po americkém vánočním evergreenu Let It Snow! z roku 1945 s českým názvem Padá sníh.

Je pozoruhodné, jak se vánoční swingové evergreeny dokázaly udržet až do současnosti, ale přece jen se zdá, že éra Bílých vánoc a dalších vánočních hitů z třicátých a čtyřicátých let minulého století se pomalu chýlí ke konci. Navíc téma padajícího sněhu na konci prosince je spíš snem než skutečností.

Petr Kotvald také patří k těm, kdo se dokázali proslavit vánočním hitem. Jeho Vánoce hrají glórijá z roku 1997 si dokonce v několika anketách zasloužily titul největší vánoční odrhovačky. I on její popularitu přetavil v celé vánoční album, i on se letos ohlásil s novou vánoční písní Dvanáctá. Kotvaldovi nelze upřít snahu o spojení milostného textu s kouzlem Vánoc a pokus použít co nejméně typických s Vánocemi spojovaných floskulí, ale písnička moc nefunguje.

Vypadá to, že do příštího roku tento pokus o vánoční hit nepřežije. Přežít se však povedlo Ewě Farné, jejíž Vánoce na míru byly hitem loňského roku. Písnička sice jede v zajetých vánočních klišé, ale díky zpěvaččině sympatickému projevu má své kouzlo.



K tomu, aby se dostala do zlatého fondu vánočních písní, jí chybí ještě hodně a hodně přehrání. Vždyť vánoční písně se hrají jen jeden měsíc v roce, a to je na vytvoření trvalého hitu málo. Marek Ztracený se tentokrát pokusil strefit do vánoční atmosféry novou písničkou Stačí věřit. Je na ní trochu znát, že vznikla na objednávku od stejné firmy jako loni hit Ewy Farné. Nedosahuje sice úrovně jiných jeho letošních hitů, ale určitě neurazí.

Nepochybně přežije i do příštího roku, ale pak už dál asi nepůjde. Těch oposlouchaných frází je tam až přespříliš. Zápas s klišé provází i novou píseň Xindla X Čas to zabalit. V jeho případě vítězný, protože se mu povedlo většině z nich vyhnout. Je to takový malý zázrak. Xindl X tu předvádí jeden ze svých nejkostrbatějších pěveckých výkonů, jeho text je jako obvykle hodně upovídaný, ale výsledek je nakonec překvapivě přesvědčivý. Nicméně se zdá, že úspěch Xindlovy novinky bude více spojen s klipem na YouTube než s rozhlasovým hraním.

Nejlepší letošní vánoční píseň patří Pokáčovi. Mohl ji sice nazpívat lépe, ale jeho smysl pro humor je už příslovečný, rýmy vtipné a téma originální – Měkké dárky: „To zase Vánoce měkké dárky kazí/ dětičky pláčou, až z toho mrazí./ Ježíšku, pověz mi, co z toho máš,/ že místo ajfouna jim svetr dáš.“ Co k tomu dodat? Písnička je také takový měkký dárek. Ale když se povede, tak na rozdíl od ponožek nebo trenýrek dokáže vyloudit úsměv.