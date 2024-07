Xindl X: Měl jsem pocit, že jsem ve svých písničkách už vše podstatné řekl

Zaznamenal jsem vás letos v epizodní roli prvního dílu televizního seriálu Policie Hvar a přiznám se, že jsem byl trochu zklamaný. Doufal jsem, že Xindl X bude vrah.

Taky jsem v to doufal. Když člověk čte poprvé scénář, říká si: „Tak co? Budu to já?“ Prostě jsem v té jedné epizodě měl hrát sám sebe, což je vždycky ošidné. Postava se sice jmenuje Xindl X, ale je to moje alter ego, jak si ho vymyslel scenárista, který si takhle představuje život muzikanta. Měl jsem sice chvíli tendence jej přesvědčit, aby se ta postava v seriálu jmenovala jinak, ale rychle jsem to vzdal. Na to mám k práci scenáristů dost úcty.

Z mé strany to byl evidentně pouze vtip a myslel jsem si, že to nikomu nebude vadit. Ale jsem jenom člověk a spletl jsem se. Ukázalo se, že Michalu Davidovi, který je s tou melodií a písničkou v Česku spojený, se to nelíbí.