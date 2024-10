V dnešní době je složitější být mužem. Moc se to řeší a zkoumá, říká Xindl X

„Hity hraju stále rád, i když je pravda, že je občas těžké udržet si pocit, že je mám rád. Třeba v případě Anděla (jeden z největších hitů Xindla X, pozn. red.) jsme to vymysleli během let tak, že jsme ho hodně přearanžovávali. Nějakou dobu jsem ho hrál s tvrdými kytarami a s banjem, teď jsme se naopak vrátili k původní aranži, ačkoliv tam vlastně nemáme saxofon, ale hammondky. Je prostě důležité, aby vás ta písnička jako interpreta pořád dál bavila, protože, když je to pro vás zábava na pódiu, tak se to potom dá přenést i na diváky,“ vysvětluje.

A co konkrétně stálo za úvodní nechutí skládat další studiovou desku? „Po minulé desce Terapie jsem opravdu úplně neměl chuť skládat další popové album. Nechtěl jsem dělat, co se ode mě čeká. Další variace na skladby V blbým věku, Anděl nebo Láska v housce. Přišlo mi smysluplnější dělat třeba písničky pro divadlo, protože tam přece jen člověk píše něco do pusy postavám, tím pádem je i výběr témat pestřejší než v popovém světě, kde funguje jen nějakých deset základních témat, pokud to má být písnička, se kterou se pak každý ztotožní,“ popisuje.

Nakonec pomohlo přizvat si už k prvotnímu procesu tvorby další muzikanty, historicky poprvé a netlačit na sebe. „Říkal jsem si, že už nebudu řešit nějaké své ego. Přece jen jsem napsal sedm celých desek a teď bych mohl zkusit do toho svého světa pustit i nějaké další spoluautory,“ říká.

A jak to funguje, když píše písně pro někoho jiného? „Snažím se, aby ta písnička aspoň trochu vycházela z člověka, pro kterého píšu. Když nevychází z něj, těžko se s tím pak ztotožní. Je vždycky zajímavější, když vám někdo přinese svůj příběh, který můžu zpracovat,“ popisuje. „Ale třeba pro Lucku Bílou jsem napsal už asi osm písniček a zatím ještě žádná nevznikla. Nedávno ale volala, že by ráda něco nového zkusila. Tak si říkám dobře, pokus číslo devět. Jednou to vyjít musí,“ dodává.

Na nové desce Fén X se v písních mimo jiné odráží témata jako společenské bubliny, stárnutí a paměť, vyhoření nebo taky křehkost. Je podle Xindla X dnes jednodušší pro muže přiznat svou zranitelnost, než to bylo třeba v jeho mládí?

„Dneska už je skoro móda dávat na odiv svou křehkost. Je to ale složité, nakolik se vlastně tvářit mužně a maskulině, protože když pak člověk dá své city nebo zranitelnost hodně najevo, tak se toho okolí může chytnout, využít anebo dokonce zneužít,“ přemýšlí.

A je tedy proto podle něj obecně složitější být v dnešní době mužem? „Určitě, protože se to pořád dokola hrozně řeší a zkoumá. Mluví se o tom tak moc, že člověk nemá prostor si udělat vlastní názor, každý mu nějaký cpe,“ odpovídá.

V rozhovoru s dál dozvíte, jakými kolegy se Xindl X rád obklopuje a které žánry se odráží v jeho nových písních. Prozradil také, jak moc je pověrčivý a co byla specialita, kterou měli s kapelou v požadavcích na pořadatele koncertů. Řeč přišla i na jeho první autorský muzikál, plány k blížícím se dvaceti letům na scéně nebo to, proč nedokáže spát po koncertech.