Zásadní tuzemské gothic rockové album Amulet se dočkalo reedice

„Amulet je ve všem zcela zásadní album, začátek všeho. Vznikla kapela, tvořil se zvuk kapely, začala spolupráce s vydavatelstvím Monitor. Byli jsme čtyři kluci, co se dali dohromady a dostali příležitost natočit desku. Netušili jsme, co nás čeká a jaký význam bude i po letech tato deska mít. Rád vzpomínám na celé období jejího vzniku a dodnes je to mé nejoblíbenější album,“ vzpomíná Petr Štěpán, dvorní skladatel, textař, kytarista a zpěvák kapely.

XIII. století vzniklo v Jihlavě na troskách punkové legendy Hrdinové nové fronty. Sestavu, která natočila album Amulet, tvořili kromě bratrů Petra a bubeníka Pavla Štěpánových, bývalých členů HNF, baskytarista Petr Palovčík a druhý kytarista Bedřich Musil.

Štěpánové se v rámci nově vzniklé kapely odpoutali od naštvaného jedovatého punk rocku a zhlédli se ve zvuku kapel jako The Sisters Of Mercy, Bauhaus, Fields Of The Nephilim, The Damned a dalších. Tedy ke gothic rocku, který ostatně z punku vycházel, čili tento vývoj byl vlastně logický.

Amulet přinesl odlehčenější, vzdušnější tempa, skladby přikryté temným závojem mystiky a texty plné vampýrů, hradů, podivných bytostí a skučení větru. Zkrátka všechny žánrové propriety. Písně jako Hororový sen, Bytosti, Justina, psychedelická Oheň v kruhu nebo baladická Růže a kříž měly hitové ambice a minimálně na Jihlavsku oslovovaly mnohem širší posluchačskou cílovou skupinu než striktně gotickou. Rezonoval v nich duch Jihlavy, města s tajemnými katakombami a krásným náměstím, nejspíš už navždy zhyzděným odporným socialistickým obchodním domem Prior.

Výroční reedice vychází na CD rozšířená o bonusové skladby. „V období vzniku desky Amulet vzniklo více skladeb, než kolik nakonec obsahovala. Nyní po třiceti letech přišla příležitost některé z nich natočit ve studiu. Vybral jsem písně Jerusalem a Kainovo znamení. Věřím, že budou příjemným bonusem pro fanoušky,“ doplňuje Petr Štěpán.