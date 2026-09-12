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O Wohnoutech jsme pochybovali, ale přišel zlom. Homola nejen o divokých devadesátkách

Karolína Lišková
  10:00

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Matěj Homola | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Svůj první koncert odehráli na pódiu pražského Futura v roce 1996 jako předskokani. Letos kapela Wohnout slaví třicet let na scéně. „Pro mě je ten rockerský život hlavně svoboda. Jezdím na motorce, jezdil jsem na skejtu, cestuju, kalím, hraju koncerty, mám kolem sebe spoustu podobně naladěných kámošů a celé to má pořád strašně pozitivní energii. Nejsem žádná troska, která musí umřít na pódiu, aby naplnila představy o rock’n’rollu,“ usmívá se kytarista a frontman kapely Matěj Homola.

Jak divoké byly jeho devadesátky? Kde psal knížku Třicet svíček na dortu? Kdy se dostal k řezbářství? A jaký mají vztah s dcerou Laurou?

Jeden z vašich největších hitů se jmenuje Rayda. Jak vznikal?
Rayda je z naší čtvrté desky a vznikla v době, kdy se pro nás začaly věci konečně měnit k lepšímu. Na úspěch jsme si totiž museli chvíli počkat. První dvě desky sice profičely mezi lidmi a hodně se o nich psalo. Jenže praktický dopad byl takový, že kapela nikoho moc nezajímala. Měli jsme prázdné koncerty.

Přiznávám, že jsme to zkusili. Nikdo v té době nevěděl, kam to může vést. Všichni byli po listopadové revoluci v euforii, všechno to bylo uvolněné, neuvědomovali jsme si rizika.

Matěj Homolao drogách

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