Jak divoké byly jeho devadesátky? Kde psal knížku Třicet svíček na dortu? Kdy se dostal k řezbářství? A jaký mají vztah s dcerou Laurou?
Jeden z vašich největších hitů se jmenuje Rayda. Jak vznikal?
Rayda je z naší čtvrté desky a vznikla v době, kdy se pro nás začaly věci konečně měnit k lepšímu. Na úspěch jsme si totiž museli chvíli počkat. První dvě desky sice profičely mezi lidmi a hodně se o nich psalo. Jenže praktický dopad byl takový, že kapela nikoho moc nezajímala. Měli jsme prázdné koncerty.
Přiznávám, že jsme to zkusili. Nikdo v té době nevěděl, kam to může vést. Všichni byli po listopadové revoluci v euforii, všechno to bylo uvolněné, neuvědomovali jsme si rizika.