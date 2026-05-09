Kde jsme se vožrali a tak dále. Wohnouti si ke třicítce vydali knihu čili záchodové čtení

Jak se hledal zpěvák na inzerát? Které české hudební legendě dělali předskokany? Nebo odkud je během koncertu po prvních dvou písničkách vyhodili?
Kniha dává fanouškům skrze krátké, svižné a leckdy až syrové povídání nahlédnout do historie kapely od zcela raných krůčků. Text téměř 400 stránkové publikace je bohatě doprovázený fotkami členů kapely už od dětských let přes punkové období, koncertní divočiny až po současnost.
Tak jako samotná wohnoutí tvorba si i kniha čtenáře získá svým humorem a autentičností. Reflektuje jejich silné i slabé období a rozhodně si skrze svou otevřenost nehraje na to, že by pánové za celou dobu své existence patřili k nejvzornějšímu výkvětu mužského pokolení.
„Je tam období, kdy jsme vedli hodně divoký život. To se ostatně podepsalo i na hudbě, když jsme zakládali kapelu. Pak samotné založení kapely až po současnost. Je to taková naše bible, kde se povídá o našich deskách, písničkách, zákulisní příhody, kde jsme se vožrali a tak dále,“ říká autor a frontman skupiny Matěj Homola.
Třicet svíček na dortu popisuje nejen příběhy ze společné cesty tohoto uskupení, za kterým původně stojí dva kluci z pražských Vinohrad. Velkou pozornost zde Homola věnuje i všem vydaným albům, postupné proměně kapely i lidem, kteří Wohnoutům v jejich cestě pomáhali. Celá knížka má nejen bohatý fotografický doprovod, ale obsahuje i QR kódy s odkazy na videa a další obrazové materiály.
„Snažil jsem se to psát takovou lehkou formou. Není to úplná humoreska, ale ani žádná tragédie. My tomu říkáme záchodové čtení,“ dodává s humorem Homola.
Vedle knihy si letos kapela v rámci oslav pro své fanoušky připravila i turné napříč republikou. Zde kromě svých osvědčených hitovek dá vzpomenout i na písničky, které dlouho nehráli.