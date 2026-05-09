Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kde jsme se vožrali a tak dále. Wohnouti si ke třicítce vydali knihu čili záchodové čtení

Autor:
  11:38
Rocková kapela Wohnout letos slaví třicet bohémských let fungování na hudební scéně. K významnému výročí potěší fanoušky nejen již rozjetým oslavným turné, ale i vydáním knihy s příhodným názvem Třicet svíček na dortu, které si vzal na triko svým nekonvenčním stylem sám frontman Matěj Homola. V nabité publikaci čtenáři najdou fotografie a barvité příběhy členů kapely od raného dětství přes punkové období až po současnost.
Kapela Wohnout

Kapela Wohnout | foto: Michal Skořepa

Knihu Třicet svíček na dortu napsal frontman Wohnoutů Matěj Homola ke třem...
Matěj Homola se skupinou Wohnout (duben 2023)
Skupina Wohnout
Kapela Wohnout
24 fotografií

Jak se hledal zpěvák na inzerát? Které české hudební legendě dělali předskokany? Nebo odkud je během koncertu po prvních dvou písničkách vyhodili?

Kniha dává fanouškům skrze krátké, svižné a leckdy až syrové povídání nahlédnout do historie kapely od zcela raných krůčků. Text téměř 400 stránkové publikace je bohatě doprovázený fotkami členů kapely už od dětských let přes punkové období, koncertní divočiny až po současnost.

Tak jako samotná wohnoutí tvorba si i kniha čtenáře získá svým humorem a autentičností. Reflektuje jejich silné i slabé období a rozhodně si skrze svou otevřenost nehraje na to, že by pánové za celou dobu své existence patřili k nejvzornějšímu výkvětu mužského pokolení.

Z deníku na plátno. Dospělé kresby maluju dětskýma očima, říká Homola z Wohnoutů

„Je tam období, kdy jsme vedli hodně divoký život. To se ostatně podepsalo i na hudbě, když jsme zakládali kapelu. Pak samotné založení kapely až po současnost. Je to taková naše bible, kde se povídá o našich deskách, písničkách, zákulisní příhody, kde jsme se vožrali a tak dále,“ říká autor a frontman skupiny Matěj Homola.

Třicet svíček na dortu popisuje nejen příběhy ze společné cesty tohoto uskupení, za kterým původně stojí dva kluci z pražských Vinohrad. Velkou pozornost zde Homola věnuje i všem vydaným albům, postupné proměně kapely i lidem, kteří Wohnoutům v jejich cestě pomáhali. Celá knížka má nejen bohatý fotografický doprovod, ale obsahuje i QR kódy s odkazy na videa a další obrazové materiály.

„Snažil jsem se to psát takovou lehkou formou. Není to úplná humoreska, ale ani žádná tragédie. My tomu říkáme záchodové čtení,“ dodává s humorem Homola.

RECENZE: Wohnout slaví čtvrtstoletí novým albem, ovšem bez velkého jásotu

Vedle knihy si letos kapela v rámci oslav pro své fanoušky připravila i turné napříč republikou. Zde kromě svých osvědčených hitovek dá vzpomenout i na písničky, které dlouho nehráli. Více o koncertech najdete na oficiálním webu kapely Wohnout.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

Nejčtenější

KVÍZ: Nezapomenutelní Bohdalová s Dvořákem. Co vám utkvělo z legendárního Televarieté?

Silvestrovská připomínka Televarieté: Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová

Oslavenkyně Jiřina Bohdalová ztvárnila za svou dlouhou kariéru celou řadu postav, jež se nesmazatelně zapsaly do srdcí malých i velkých diváků. Svůj vtip a smysl pro komiku v minulosti uplatnila také...

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

Jsem tlustá, jsem hnusná? A dost! řekla si Tereza Ramba. Monyová nebude jen oběť

Vysíláme
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herečka Tereza Ramba.

Letos je to dvacet let od chvíle, kdy se Tereza Ramba poprvé objevila na filmovém plátně. Za tu dobu si ji oblíbily tisíce diváků, získala Českého lva, ztvárnila desítky rolí. Přesto se stále může...

GLOSA: Jinde by se možná poprali. Koho spojila soukromá oslava Jiřiny Bohdalové

Premium
Jiřina Bohdalová s dcerou Simonou Stašovou a moderátorem Liborem Boučkem na...

Malá slavnost celonárodního usmíření... I tak by se dala nazvat soukromá oslava pětadevadesátin Jiřiny Bohdalové v pražské Hybernii. Protože za nazdobeným vchodem, kde kromě novinářů fotili i zvědaví...

Kde jsme se vožrali a tak dále. Wohnouti si ke třicítce vydali knihu čili záchodové čtení

Kapela Wohnout

Rocková kapela Wohnout letos slaví třicet bohémských let fungování na hudební scéně. K významnému výročí potěší fanoušky nejen již rozjetým oslavným turné, ale i vydáním knihy s příhodným názvem...

9. května 2026  11:38

TELEVIZIONÁŘ: Dodá uklízečka s chobotnicí Netflixu další filmový hit?

Z projektu Pozoruhodně bystrá stvoření

Pod názvem Pozoruhodně bystrá stvoření uvádí Netflix premiérový příběh, kterému vévodí Sally Fieldová a Alfred Molina.

9. května 2026  8:35

RECENZE: Děti zachraňují zvířátka. Variace dosadila jeřába s pochroumaným křídlem

50 %
Z filmu Conni: Tajemství jeřába

Ač příběhy holčičky Conni vycházejí i česky a jejich první celovečerní verzi Moje kamarádka Conni: Tajemství kocoura Mňouka uvedla HBO, druhý díl, animovaná novinka kin Conni: Tajemství jestřába,...

8. května 2026  13:48

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

8. května 2026  11:30

Z té nádhery jsem se nikdy nevzpamatoval, říká stoletý hrdina David Attenborough

David Attenborough (Londýn, 27. září 2017)

Legendární britský přírodovědec, spisovatel a filmař sir David Attenborough, jenž patří celosvětově k nejznámějším popularizátorům vědy, slaví jubilejní 100. narozeniny. Jeho přírodovědné snímky jako...

8. května 2026  8:49

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

vydáno 8. května 2026

RECENZE: Vzácná dětská detektivka a ovce, které hledají vraha Hugha Jackmana

65 %
Z filmu Béé team na stopě

Uměřeně strašidelná, snesitelně poučná, ale hlavně originální a žánrově vzácná dětská detektivka; to je snímek, který do českých kin vstupuje kdovíproč pod názvem Béé team na stopě.

7. května 2026  15:25

RECENZE: Billie Eilish a James Cameron. Dva perfekcionisté vytvořili strhující dílo

80 % Premium
Snímek z filmu Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour

Co se stane, spojí-li síly dva perfekcionisté, jakými jsou zpěvačka Billie Eilish a režisér James Cameron? Vznikne strhující koncertní film, během jehož sledování pocítíte nutkavou potřebu tančit v...

7. května 2026

Omlouvám se všem, kdo mě čekal na Bienále, vzkázal Klempíř. Vysvětlil, proč nepřijede

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné...

Letošního 61. Bienále umění v Benátkách se ministr kultury Oto Klempíř nezúčastní. Ve čtvrtek o tom informoval na síti X. Své rozhodnutí odůvodnil mírou politizace. Rusko totiž ve středu vyvolalo...

7. května 2026  12:09

Dokázali popsat maminčiny emoce, chválil po premiéře syn spisovatelky Monyové

Domink Mony, syn spisovatelky Simony Monyové

Ve středu večer se v pražském Kině Lucerna uskutečnila slavnostní premiéra prvních dvou dílů očekávané šestidílné série z dílny TV Nova Monyová o tragicky zesnulé Simoně Monyové. „Myslím si, že...

7. května 2026  11:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Chceme naučit Němce, ať k nám jezdí za kulturou, říká šéf festivalu Lípa Musica

S hudebním festivalem Lípa Musica strávil jeho ředitel Martin Prokeš polovinu...

Když před pětadvaceti lety zakládal v České Lípě komorní festival duchovní hudby, netušil, že přeroste v uznávanou mezinárodní akci, kam se budou sjíždět hvězdy hudebního nebe. Zpěvák a vůdčí...

7. května 2026  10:27

PRVNÍ DOJMY: Tereza Ramba coby Monyová zvládá proměnu myšky v mondénu

Premium
Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Dva manželé, tři synové, úspěšná literární dráha a násilná smrt. Takový byl osud spisovatelky, již v šesti dílech líčí minisérie Monyová. Příběh, jenž na Oneplay startuje 15. května, zčásti vypráví...

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.