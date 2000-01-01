náhledy
Slavnostní ceremoniál letošního uvedení do Rokenrolové síně slávy, který se konal v sobotu večer v losangeleském divadle Peacock Theater, byl podle místních médií dvojitou oslavou. Nejenže ocenil nejnovější sestavu uvedených osobností, ale zároveň umožnil Rokenrolové síni slávy připomenout si čtyři desetiletí své existence a úspěchu tohoto konceptu.
Autor: Reuters
Zapamatovatelným okamžikem z ceremoniálu se stala zaťatá pěst ve vzduchu známé americké zpěvačky a herečky Cyndi Lauperové, která proměnila píseň True Colors ve výzvu k odvaze. V průběhu písně totiž vykřikla „Neboj se!“ a zaťatou pěst držela ve vzduchu, zatímco se hudba na dlouhý a dramatický úsek zastavila.
Autor: Reuters
Poté se k ní připojila anglická zpěvačka a skladatelka známá jako Raye, aby spolu zazpívaly Time After Time z Lauperové debutového alba She’s So Unusual z roku 1983.
Autor: Reuters
Vyvrcholením čistě ženského čísla se stalo uvedení kultovní písně, kterou zpopularizovala právě Lauperová – Girls Just Want to Have Fun. Zazpívala ji s kanadskou zpěvačkou a skladatelkou Avril Lavigneovou.
Autor: Reuters
Mezigenerační propojení popového světa nejlépe vystihla Chappell Roanová, která Lauperovou uvedla do funkce. „Lauperová nově definovala, jak může popová hvězda vypadat, znít a zpívat,“ řekla Roanová. Mladá zpěvačka se na ceremoniálu ukázala v obrovské zdobené čelence ve stylu showgirl.
Autor: Reuters
Lauperová se během svého projevu podívala na Roanovou a řekla: „Vím, že stojím na ramenou žen z branže, které tu byly přede mnou. A moje ramena jsou dostatečně široká na to, aby ženy, které přijdou po mně, mohly stát na těch mých.“
Autor: Reuters
Síla žen v hudbě se hlasitě ozvala již dříve večer při uvedení skupiny Salt-N-Pepa. Na snímku je zleva dvojice z kapely Sandra „Pepa“ Dentonová a Cheryl „Salt“ Jamesová.
Autor: Reuters
„Tohle je za každou ženu, která vzala do ruky mikrofon, když jí řekli, že nemůže,“ řekla Cheryl „Salt“ Jamesová ve strhujícím projevu, jímž přijala vstup do síně. Do té kromě dvojice vstoupila také členka kapely DJ Spinderella.
Autor: Reuters
Jamesová později připomněla boj o zpětné získání jejich masterů, tedy nahrávek, které jsou předmětem sporu mezi umělci a nahrávacími studii Universal Music Group. „Průmysl stále nechce hrát fér, Salt-N-Pepa se nikdy nebály boje,“ řekla.
Autor: Reuters
Trojice následně vystoupila se svými písněmi s pro Los Angeles typickými neonovými vývěskami s ženskou tematikou.
Autor: Reuters
Mnozí také doufali, že hiphopové duo OutKast tvořené Big Boiem (Antwanem Pattonem) a raperem André 3000 (André Benjamin, dříve známý jako Dré) vystoupí společně.
Autor: ČTK
To se nestalo, oba ale stáli společně na pódiu obklopení partou přátel a spolupracovníků, když pronášeli své proslovy. Nejprve si ale zahráli kámen-nůžky-papír, aby rozhodli, kdo bude mluvit první.
Autor: ČTK
Big Boi pak v šortkách a kožichu zahájil expresní přehlídku hitů atlantského dua, na níž se podíleli i Tyler the Creator, JID a Killer Mike.
Autor: Reuters
Americký raper Tyler the Creator zpívá pro OutKast v divadle Peacock Theater v Los Angeles během ceremoniálu Rokenrolové síně slávy 2025.
Autor: Reuters
Americký raper Tyler the Creator zpívá pro OutKast v divadle Peacock Theater v Los Angeles.
Autor: Reuters
K Tylerovi se přidala také americká raperka Doja Cat, která z repertoáru OutKast předvedla šibalský hit Ms. Jackson.
Autor: Reuters
Emoce proudily i během části večera věnované Soundgarden. Počínaje úvodním projevem Jima Carreyho, herce a superfanouška této americké rockové kapely. Carrey po celou dobu bojoval se slzami, když mluvil o zpěvákovi Chrisi Cornellovi, který zemřel v roce 2017.
Autor: Reuters
Po boku kytaristy kapely Soundgarden Tima Tayilyho si zazpívala americká zpěvačka Taylor Momsenová.
Autor: ČTK
Stejně jako u dua OutKast mnozí doufali i ve společné vystoupení White Stripes. Ani k tomu však nedošlo. Jejich uvedení i tak patřilo k vrcholům večera.
Autor: Reuters
Rocková legenda Iggy Pop totiž zahájil úvodní řeč tím, že dirigoval dav v rytmu refrénu hitu Seven Nation Army a pak vzpomínal, co si pomyslel, když se s duem poprvé setkal. „Roztomilé děti, ty to někam dotáhnou,“ řekl Pop. „A taky to udělaly.“
Autor: Reuters
Twenty One Pilots poté zahráli a zazpívali hymnu dua, tedy zmíněnou Seven Nation Army.
Autor: Reuters
Olivia Rodrigo a Feist pak předvedly akustickou verzi písně White Stripes We’re Gonna Be Friends.
Autor: Reuters
V závěru show vystoupil samotný Elton John, aby zazpíval God Only Knows od Beach Boys. Vzdal tak poctu zesnulým Brianu Wilsonovi a Sly Stoneovi; oba hudebníci zemřeli letos v červnu krátce po sobě.
Autor: Reuters