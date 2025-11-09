OBRAZEM: Rokenrolová síň slávy přijala White Stripes, Soundgarden i OutKast

Autor: ,
  18:48
Slavnostní ceremoniál letošního uvedení do Rokenrolové síně slávy, který se konal v sobotu večer v losangeleském divadle Peacock Theater, byl podle místních médií dvojitou oslavou. Nejenže ocenil nejnovější sestavu uvedených osobností, ale zároveň umožnil Rokenrolové síni slávy připomenout si čtyři desetiletí své existence a úspěchu tohoto konceptu.
Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál... Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál... Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál... Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál... Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál... Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál... Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál... Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál... Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál... Členky skupiny Salt-N-Pepa Sandra Dentonová, DJ Spinderella a Cheryl Jamesová... Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál... Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Nejčtenější

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Kapela J.A.R. si dává pauzu na dobu neurčitou. Její koncerty v Praze, Pardubicích a Chocni budou dost možná poslední. Důvodem je „ztráta dvou nenahraditelných osobností“, a to konkrétně Oty Klempíře,...

KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?

Klára Issová ve filmu Anděl Páně (2005)

Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...

Vystřídala řadu štací i milenců. Na fízla v posteli však Ljuba Hermanová doplatila

Premium
Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by...

Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by vystihovala celý její život. Ljuba Hermanová jich měla vlastně víc, jako kočka. Jeden filmový, jeden operetní, jeden šansonový,...

GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách

Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve...

Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...

10. listopadu 2025  8:30

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

9. listopadu 2025  21:48

Nejdražší zátiší ve střední Evropě. Kubištova malba se vydražila za desítky milionů

Bohumil Kubišta, Zátiší malířské (1913)

Kubistická olejomalba Zátiší malířské od Bohumila Kubišty z roku 1913 se na nedělní aukci v Praze prodala za 44,2 milionu korun včetně aukční přirážky. Vyvolávací cena byla 29 milionů. Informaci...

9. listopadu 2025  20:20

Aby i normální ženy byly symbolem krásy, komentuje Krejčíková fotografie v prádle

Premium
Herečka Aneta Krejčíková (22. října 2025)

Jsem ráda, že moje postava v Ulici nespadla do výtahové šachty a má možnost se vrátit, komentuje Aneta Krejčíková svůj konec v nekonečném seriálu. Návrat ale neplánuje a chce získaný čas využít k...

9. listopadu 2025

OBRAZEM: Rokenrolová síň slávy přijala White Stripes, Soundgarden i OutKast

Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál...

Slavnostní ceremoniál letošního uvedení do Rokenrolové síně slávy, který se konal v sobotu večer v losangeleském divadle Peacock Theater, byl podle místních médií dvojitou oslavou. Nejenže ocenil...

9. listopadu 2025  18:48

Rodina se bála, že se v postavách pozná, říká Javůrek o nové humoristické knize

Premium
Spisovatel Štěpán Javůrek se proslavil romány Chaloupky, Nebe nad Perninkem i...

Stal se známým díky historickým románům z pohraničí, teď si od nich odskočil odpočinout k veselému příběhu, částečně inspirovanému vlastní rodinou. Hořkosladkým vyprávěním Léta sametová spisovatel...

9. listopadu 2025

GLOSA: Co se stane, když se i sama smrt musí odebrat na odpočinek

Obálka komiksu Mnoho smrtí Laily Starr

Představme si, že z našeho světa zmizí smrt. A zapomeňme na chvíli na „smrťáčka“ Václava Lohniského z pohádky Dařbuján a Pandrhola, zavřeného v sudu. Tandem britských komiksových autorů Ram V...

9. listopadu 2025

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA, i nové výstavě

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Tomáš Břínek alias TMBK, grafik a autor satirických...

Poslední samuraj české satiry nebo trn v oku zdejším politikům a celebritám. I tak by se dal představit grafik a satirik Tomáš Břínek alias TMBK. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluví o proměnách...

9. listopadu 2025  10:18

Mornštajnová už prodala přes milion knih. První rukopis přitom měsíce ležel v tašce

Alena Mornštajnová

Spisovatelka Alena Mornštajnová, která debutovala před 12 lety knihou Slepá mapa, prodala celkem už přes milion knih. V čísle jsou započteny její romány, knihy pro děti i e-knihy. Milion prodaných...

9. listopadu 2025  9:42

Sodu jsme dostávali za všechno, říká Martin Destroyer z kapely The Prostitutes

Premium
Skupina The Prostitutes

Svého času jitřila pražská post-punková kytarovka The Prostitutes v internetových diskusích vášně jako snad žádná jiná svého druhu. V roce 2017 se kvůli naprostému vyhoření rozpadla a letos je zpět s...

8. listopadu 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
MECHANIK STROJŮ - VE VÝROBĚ (40-45.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč

Dalších 31 618 volných pozic

Pět minut hrůzy. Podívejte se na úvod finální řady Stranger Things

Netflix láká na závěrečnou řadu Stranger things

Premiéra finální páté řady seriálu Stranger Things je za rohem. Netflix proto láká pětiminutovou ukázkou prvního dílu, který se vrací přímo do napínavého děje první řady. Streamovací gigant zároveň...

8. listopadu 2025  18:54

Santa s krvavou sekerou či ochromený hackerem. Amerika startuje Vánoce

Premium
Z plakátu filmu Tichá noc, krvavá noc

Ostrý tematický střih, od halloweenských hororů rovnou ke sladkobolné adventní náladě, právě zažívají americká kina. Jak se otisknou letošní Vánoce do hollywoodských premiér?

8. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.