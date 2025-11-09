|
OBRAZEM: Rokenrolová síň slávy přijala White Stripes, Soundgarden i OutKast
Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...
Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord
Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...
Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec
Kapela J.A.R. si dává pauzu na dobu neurčitou. Její koncerty v Praze, Pardubicích a Chocni budou dost možná poslední. Důvodem je „ztráta dvou nenahraditelných osobností“, a to konkrétně Oty Klempíře,...
KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?
Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...
Vystřídala řadu štací i milenců. Na fízla v posteli však Ljuba Hermanová doplatila
Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by vystihovala celý její život. Ljuba Hermanová jich měla vlastně víc, jako kočka. Jeden filmový, jeden operetní, jeden šansonový,...
GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách
Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...
Nejdražší zátiší ve střední Evropě. Kubištova malba se vydražila za desítky milionů
Kubistická olejomalba Zátiší malířské od Bohumila Kubišty z roku 1913 se na nedělní aukci v Praze prodala za 44,2 milionu korun včetně aukční přirážky. Vyvolávací cena byla 29 milionů. Informaci...
Aby i normální ženy byly symbolem krásy, komentuje Krejčíková fotografie v prádle
Jsem ráda, že moje postava v Ulici nespadla do výtahové šachty a má možnost se vrátit, komentuje Aneta Krejčíková svůj konec v nekonečném seriálu. Návrat ale neplánuje a chce získaný čas využít k...
Slavnostní ceremoniál letošního uvedení do Rokenrolové síně slávy, který se konal v sobotu večer v losangeleském divadle Peacock Theater, byl podle místních médií dvojitou oslavou. Nejenže ocenil...
Rodina se bála, že se v postavách pozná, říká Javůrek o nové humoristické knize
Stal se známým díky historickým románům z pohraničí, teď si od nich odskočil odpočinout k veselému příběhu, částečně inspirovanému vlastní rodinou. Hořkosladkým vyprávěním Léta sametová spisovatel...
GLOSA: Co se stane, když se i sama smrt musí odebrat na odpočinek
Představme si, že z našeho světa zmizí smrt. A zapomeňme na chvíli na „smrťáčka“ Václava Lohniského z pohádky Dařbuján a Pandrhola, zavřeného v sudu. Tandem britských komiksových autorů Ram V...
Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA, i nové výstavě
Poslední samuraj české satiry nebo trn v oku zdejším politikům a celebritám. I tak by se dal představit grafik a satirik Tomáš Břínek alias TMBK. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluví o proměnách...
Mornštajnová už prodala přes milion knih. První rukopis přitom měsíce ležel v tašce
Spisovatelka Alena Mornštajnová, která debutovala před 12 lety knihou Slepá mapa, prodala celkem už přes milion knih. V čísle jsou započteny její romány, knihy pro děti i e-knihy. Milion prodaných...
Sodu jsme dostávali za všechno, říká Martin Destroyer z kapely The Prostitutes
Svého času jitřila pražská post-punková kytarovka The Prostitutes v internetových diskusích vášně jako snad žádná jiná svého druhu. V roce 2017 se kvůli naprostému vyhoření rozpadla a letos je zpět s...
Pět minut hrůzy. Podívejte se na úvod finální řady Stranger Things
Premiéra finální páté řady seriálu Stranger Things je za rohem. Netflix proto láká pětiminutovou ukázkou prvního dílu, který se vrací přímo do napínavého děje první řady. Streamovací gigant zároveň...
Santa s krvavou sekerou či ochromený hackerem. Amerika startuje Vánoce
Ostrý tematický střih, od halloweenských hororů rovnou ke sladkobolné adventní náladě, právě zažívají americká kina. Jak se otisknou letošní Vánoce do hollywoodských premiér?