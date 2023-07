Dokumentární snímek režiséra Chrise Smithe vznikl u příležitosti 40. výročí vydání debutové desky Wham! Fantastic a doprovází ho vydání kompilace Singles: Echoes From The Edge Of Heaven mapující největší hity dvojice včetně neodbytné Last Christmas nebo Wake Me Up Before Go-Go.

Kromě pocitu, že spíš než jeho písničky publikum zajímá jeho nejnovější sestřih, se také trápil s utajováním své sexuální orientace.