Je červen 1986 a v Praze na Letné zastavuje u budovy ministerstva vnitra bílý mercedes. Vystupuje z něj Waldemar Matuška a míří k vrátnici. Manželka Olga na něj pak víc než hodinu čeká za volantem. Předvolání k výslechu znejistí i takového suveréna, jakým je Matuška. Vyšetřovatelé s ním probírají jeho nedávný koncert.
A tak si mohl při přebírání dalšího stříbrného slavíka klidně troufnout zlatému mistrovi špitnout do ucha: „Vidíš to, ty děláš všechno možný a jsi první. Já dělám hovno a jsem druhej.“