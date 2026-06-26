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Tu píseň poznáte už po dvou sekundách. Největší hit Spice Girls vyšel před 30 lety

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  7:14
Spice Girls ve vrcholné části kariéry

Spice Girls ve vrcholné části kariéry | foto: Profimedia.cz

Skupina Spice Girls je hudebním i módním symbolem 90. let. Rozvernou pětici...
Spice Girls
Spice Girls: Melanie Brownová, Melanie Chisholmová, Emma Buntonová a Geri...
Spice Girls na závěrečném ceremoniálu olympiády. (12. srpna 2012)
21 fotografií
Populární hudební skupina Spice Girls je s více než 100 miliony prodaných desek dodnes nejúspěšnější dívčí skupinou britské historie. Mezinárodní proslulost pětici dívek zajistila již jejich první album Spice z roku 1996, kterou uvedl 26. června 1996 debutový singl Wannabe. Skupina vydala tři studiové desky a po rozpadu kapely v roce 2000 se její členky pokoušely o sólové kariéry, několikrát vystoupily i společně.

Vznik skupiny iniciovali v roce 1994 Chris a Bob Herbertovi, když podali inzerát na dívčí kapelu. Z asi čtyř stovek uchazeček nakonec vybrali pět. Skupinu Spice Girls tvořily Melanie Chisholmová, známá také jako Mel C či Sporty Spice (narozena v lednu 1974), Victoria Adamsová alias Posh Spice (narozena v dubnu 1974), Geri Halliwellová zvaná Ginger Spice (narozena v srpnu 1972), Emma Buntonová zvaná Baby Spice (narozena v lednu 1976) a Melanie Brownová, známá jako Mel B či Scary Spice (narozena v květnu 1975).

Jejich debutový singl Wannabe se stal krátce po vydání hitem číslo jedna ve 37 zemích a podle internetového průzkumu, který v roce 2014 provedl server Hooked on Music, je Wannabe nejrychleji rozpoznatelným songem v dějinách populární hudby. Více než 12 000 respondentů tehdy píseň rozpoznalo v průměru za 2,29 sekundy. Debutové album Spice se pak vzhledem k 31 milionům prodaných kusů stalo do té doby nejlépe prodávaným albem nazpívaným dívčí kapelou.

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Na vrchol vynesla „peprné holky“ v roce 1997 druhá deska Spiceworld, podle které byl natočen i stejnojmenný film. A ceny Brit Awards je v tom roce korunovaly královnami britského popu.

První veřejný koncert na domácí půdě kapela ale překvapivě odehrála až v dubnu 1998, zpěv naživo totiž nepatřil k jejich nejsilnějším stránkám. Turné Spiceworld Tour ovšem zaznamenalo fenomenální úspěch, většina z téměř stovky koncertů se okamžitě vyprodala a jen americká část o čtyřiceti koncertech skončila čistým ziskem ve výši šedesáti milionů dolarů.

Skupina Spice Girls je hudebním i módním symbolem 90. let. Rozvernou pětici proslavily boty na platformě, krátké topy i šaty.
Spice Girls
Spice Girls: Melanie Brownová, Melanie Chisholmová, Emma Buntonová a Geri Hornerová (Londýn, 7. listopadu 2018)
Spice Girls na závěrečném ceremoniálu olympiády. (12. srpna 2012)
21 fotografií

V roce 1998 opustila skupinu Halliwellová a zbývající čtveřice se rozešla po vydání alba Forever v roce 2000. Všechny holky se pak pokoušely o sólovou kariéru, prorazit se ale podařilo jen Halliwellové a Mel C. Beckhamová se proslavila manželstvím s fotbalistou Davidem Beckhamem a kariérou módní návrhářky.

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První společné vystoupení obnovené pětice Spice Girls se odehrálo v říjnu 2007 v Los Angeles na módní přehlídce značky dámského prádla Victoria’s Secret, v červnu 2012 se „peprné holky“ zase sešly v Londýně, aby propagovaly muzikál založený na jejich písničkách a vystoupily spolu i na závěrečném ceremoniálu olympiády v Londýně.

V roce 2019 se skupina vrátila na koncertní pódia v rámci britského turné, ale již jen jako čtveřice, bez Victorie Beckhamové.

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