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Výraz „dezolát“ měl původně úplně jiný význam, lituje Márdi z Vypsané fiXy

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Kapela Vypsaná fiXa | foto: Michaela Fousková

Jindřich Göth
  14:00
Skupina Vypsaná fiXa vydala album Ideál, jehož grafickému ztvárnění dominuje pingpongová pálka a míček stejného názvu, jaký nese deska. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru frontman Márdi, vlastním jménem Michal Mareda.

Dbáte na nápaditou grafiku a ztvárnění obalů, přičemž Ideál není výjimkou. Speciální vinylová edice se rozloží do podoby malého pingpongového stolu, ústředním motivem je pingpongová pálka a míček Ideál. Proč zrovna tenhle motiv?
Design a celkové grafické ztvárnění přišlo na řadu až jako poslední. Desku jsme měli nahranou, ale neměli jsme název. Ostatně jako téměř vždycky. U první desky Brutální všechno jsem ho měl vymyšlený dávno dopředu, ale jinak to byl spíš zázrak, když nás něco napadlo ještě před nahráváním. Kvůli jménu jedné desky jsme se dokonce málem rozpadli, takže je to vždycky dost stres. V případě tohoto alba jsme měli všechno hotové, seděli jsme v šatně a já jsem nahodil otázku, jak se to celé bude jmenovat. A už to zase směřovalo k hádce.

Dneska není úplně cool vydávat celá alba, většinou se to chrlí po singlech, ale pro mě je přirozenost to dělat takhle. Nemůžu jinak, vyrostl jsem na vinylových elpíčkách, která jsme měli doma.

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