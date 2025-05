Festival Votvírák letos nebude, kvůli finančním problémům se o rok posouvá

„Abychom zamezili spekulacím, které se objevují, a ještě jistě i objevovat budou, rozhodli jsme se vydat toto prohlášení týkající se situace festivalu Votvírák 2025, pořádaném v Milovicích. Věřte, že se nám to neříká vůbec lehce, ale 17. ročník festivalu Votvírák se přesouvá na datum 18 – 21. 6. 2026,“ napsali organizátoři v prohlášení na webu festivalu. Již zakoupené vstupenky podle organizátorů zůstávají v platnosti za stávající cenu.

V programu figurovala jména jako Divokej Bill, Xindl X, Olga Lounová, Argema, Protheus, Doga, Tomáš Klus, Aneta Langerová, Petr Kolář a mnohá další.

„V příštím roce, ale logicky, tak jako u řady jiných podniků, dojde k navýšení ceny, jelikož Votvírák byl festival s nejnižším vstupným. Náklady všeobecně rostou, proto i zde bude nutné na rostoucí náklady reagovat,“ stojí v prohlášení.

Jedním z hlavních důvodů je podle programového manažera a zakladatele festivalu Artura Kaisera, že jedna z mediálních agentur, která zastupovala festival, nedoplatila za své partnery částku 7,2 milionu korun.

„Tato částka pak samozřejmě v našem rozpočtu chyběla, měla pokrýt veškeré dofakturace spojené s festivalem, ale bohužel do dnešního dne jsme peníze neobdrželi,“ uvedl Kaiser.

Zároveň ale dodal, že pořádající agentura uhradila více než 90 % nákladů z minulého ročníku. „To znamená, že částky, které se dnes zmiňují v médiích, jsou vesměs dofakturací z minulého ročníku,“ řekl manažer.

Kromě toho bylo překážkou, že pořadatel neuhradil včas nájem za pozemky Středočeského kraje, ten dal možnost pořadateli spojit dohromady zaplacení nájmu za roky 2024 a 2025.

„U této varianty se ukázalo, že kraj nám chtěl pronajmout něco, co předem neměl domluvené se svým podnájemcem. Z centrálních ploch milovického letiště může kraj disponovat a pronajímat bez souhlasu asi tak plochu panelákového parkoviště. Důvodem jsou totiž bezpečností zóny, které jsou 150 metrů od hranice pronajatého pozemku společnosti Valeo, která testuje bezpilotní vozidla,“ uvedl Artur Kaiser.

Hejtmanství podle něho nabídlo pořadatelům pronájem „heliportu“, který je v těsné blízkosti centrální plochy milovického letiště. „Bohužel tato část je absolutně nevyhovující, protože je celá zarostlá náletem, jsou tam zbytky staveb, ze země trčí dráty. Lidé by museli kempovat na zbořeništi cihel, nerovného terénu atd. Bylo by to naprosto šílené a nevyhovující,“ tvrdí Kaiser.

Zároveň se na webu festivalu omluvil za komplikace a poděkoval za trpělivost a podporu. „Věříme, že se spolu potkáme v roce 2026 – opět na hudebním festivalu Votvírák,“ prohlásil Artur Kaiser za celý štáb festivalu.