O peníze nikdy neprosím, říká Vojtěch Dyk. O2 arénu chystá jinak než kolegové

„O peníze na schůzkách nikdy neprosím. Vždycky něco nabízím: partnerství, možnost spojit se s nějakou značkou, která je tu vybudovaná, respektive s tím projektem. Měl jsem kolegu, který vyloženě prosil o peníze a bylo to hrozně poznat, takže jsem na ty schůzky začal chodit sám,“ popisuje.

Vojtěch Dyk společně s kolegy zvolil před plánovaným velkým koncertem opačnou strategii než další interpreti: místo, aby nehrál a učinil se tak pro fanoušky možná o něco vzácnějším, objel s menšími vystoupeními celou republiku. „Zvolil jsem prostě opačný postup. My jsme lidi do O2 arény na těch koncertech v podstatě lákali,“ vysvětluje.

Plánuje Dyk něčím speciálním překvapit? „Možná bude fajn překvapit dobrou hudbou. Když jsem byl v O2 aréně já jako návštěvník, ne vždycky se to povedlo. Ideálně chceme dobrou show i hudbu, ale vím, že mám tak skvělé muzikanty, že i kdybychom tam jen zahráli, bude to dobrý.“

Směr, jakým se hudba v Česku, nejen v rámci živého hraní, ubírá, Vojtovi Dykovi příliš nevyhovuje. „Dochází k jakémusi odmelodizování hudby. Ty nosné silné melodie, který vládly v šedesátých a osmdesátých letech se postupně přes devadesátky a nulté roky začaly vytrácet. A tenhle směr mě prostě moc nebaví,“ popisuje.

„Jasně, máme tu nějakých dvanáct tónů, potažmo půltónů a je to prostě pak už jen kombinatorika. Ale musíte tomu přece dát nějakou emoci... A přijde mi, že jak právě pozoruju mlaďochy a jejich hudbu, tak že třeba ten rap, který dělají, je hodně odemočnělý,“ dodává.

Přežitým formátem už se vlivem streamovacích služeb stává také formát alba jako koncepční záležitosti. „Cédéčko už ve skutečnosti nemá cenu dělat, to tady asi ještě furt třeba děláme ještě my, Vláďa Mišík, Monkey Business, J.A.R... A tím myslím takové to, že opravdu oslovíte výtvarníka, aby vám výtvarně zpracoval booklet a tak dále. Je to teď trošku jiná doba,“ přemýšlí.

Navíc sám s D.Y.K. v posledních měsících vydával hlavně singly – na rozdíl od poslední desky dokonce hlavně v češtině. „Chtěl bych pak zase zkusit něco v angličtině, ale až si dám po koncertě trochu oraz,“ prozrazuje Vojta Dyk.

V rozhovoru se dál dozvíte mimo jiné víc o tom, kde Vojtěch Dyk hledal inspiraci pro velký koncert i kolik času mu plánování a organizace zabírá. Přišla řeč i na plány do budoucna, počet jazyků, ve kterých zpíval a zdali tak dokázal činit se stejnou upřímností a autenticitou jako v rodném jazyce. Navíc promluvil třeba ještě o tom, jestli vnímá standardy krásy a jak, nebo proč začal pravidelně navštěvovat posilovnu.