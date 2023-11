VIDEO: Sbohem, táto. Vojtěch Dyk představuje novou píseň a láká do O2 areny

Skladba, pod níž jsou autorsky podepsáni Vojtěch Dyk a Ondřej Pivec, je rovněž osobním zamyšlením nad synovsko-otcovskými vztahy.

„Píseň Táto měla původně vzniknout dříve, ale nestalo se tak. Můj otec zemřel a já si při jeho odcházení uvědomil spoustu věcí. Například, že se o smrti stále ještě bojíme mluvit. Že ji vytěsňujeme ze svých životů, ale i to, že smrt ve své krutosti může být i krásná. To když si uvědomíme, že smrt je matka našeho druhého života a my pouze součástí přírodního cyklu. O tom všem je tahle skladba,“ říká Vojtěch Dyk.

S kapelou D.Y.K. absolvoval zpěvák letos klubové turné V přítomnosti a v 27. listopadu příštího roku se jeho fanoušci mohou těšit na koncert Dykuvzdání v O2 areně.

„Je to tady. Přátelé, soukmenovci, kamarádi, fandové, fanynky, ten, ta i ono, mladí, staří i vy nejmenší. Pořádáme velkolepou hudební párty v naší největší hale. Oslavu života. Večer naplněný až po okraj kvalitní hudbou, špičkovými hudebníky, emocemi, show, ale i intimitou niterných skladeb, které více či méně znáte. O překvapení nebude nouze.

Poté, co jsme objeli s kapelou D.Y.K celou republiku, jsme se rozhodli vydat se do O2 areny. Zjistili jsme, že na našich koncertech se pomocí hudby vlastně vytváří takový nový kmen. D.Y.-Kmen, v kterém je nám všem dobře. Takže neváhejte, lístky zakupujte a přijďte s námi oslavit Dykuvzdání a vychutnat si hudební událost roku 2024. Kdo zakoupí, neprohloupí. To vám slibuju, jakože se Dyk jmenuju,“ vzkazuje zpěvák.

Předprodej vstupenek bude spuštěn v pátek 24.11. 2023 ve 20 hodin.