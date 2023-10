VIDEO: Ještě více duhová. Vojta Dyk se inspiroval dobou hyperkorektnosti

„Co kdyby existovala služba, která by umožňovala, že si můžeme vyrobit svá těla ’na míru’? Kde jsou hranice, které bychom už jako lidstvo neměli překračovat, jsou-li nějaké? Kam až se dá zajít s institucionalizací traumat jednotlivců? Neženeme sami sebe svou hyperkorektností do kouta? Jak se vyvíjí úloha umělce ve společnosti? Mění se doba, či člověk sám? Takové otázky si kladu často. Byly i hnacím motorem při vzniku písně Duhömö,“ říká Dyk o novém počinu a dodává, že je to „veselá píseň o vážných tématech dneška“.

Autorem textu je Vojtěch Dyk, hudbu společně složili Dyk a Ondřej Pivec, cenou Grammy vyznamenaný česko-americký skladatel, hudebník a producent. Nejde o jejich první spolupráci, Pivec se coby producent podílel na albu D.Y.K. z roku 2019, které Dyk natočil s americkými muzikanty v New Yorku.

Režisérem klipu byl Benjamin Buttler, hlavních rolí se kromě samotného Dyka ujali Radovan Klučka – hrál například ve filmech Indián, Kryštof, Přes prsty či v seriálech Odznak Vysočina nebo Slunečná – a Štěpán Tuček, kterého jsme mohli vidět v televizním filmu Zločin v Polné a v rodinné komedii Tady hlídáme my.