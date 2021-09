VIDEO: Žijme bez strachu z budoucnosti, vzkazuje Vojtěch Drahokoupil

Zpěvák se na singlu autorsky podílel a pracoval na něm se svým týmem téměř osm měsíců. Pod režijní taktovkou Jakuba Mahdala a hudební supervizí Jiřího Vidasova se klip natáčel ve smíchovském kostele Gabriel Loci.

„Jsem moc šťastný, že po těch měsících příprav už singl a vlastně i klip zároveň posíláme do světa. Doufám, že se bude líbit, je to styl gospel. Ta několikaměsíční práce stála za to, já jsem osobně s výsledkem moc spokojený,“ sdělil Drahokoupil, který se v klipu objevil s novou image, čítající dredy a tetování.

„Po dreadech jsem vždycky toužil. Ale že mě budou tolik bavit, jsem netušil. Myslel jsem, že budou jen do klipu, ale nějaký čas si je ještě nechám. Prostě musím zkoušet pořád něco nového.“



Co se samotné písničky týče, podle zpěváka má mít vyloženě pozitivní poslání.

„Je určena všem, kteří cítí, že je něco trápí a nevědí, co to je. I já jsem si to prožil, prošel jsem si psychickými problémy, které vyústily ve zjištění, že ’žít tady a teď’, ’bez strachu z budoucnosti’ je ten klíč.“