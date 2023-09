Když manželku přistihnu, jak si melodii pobrukuje, je to signál, říká Vojtaano

Odkud se vzal váš umělecký pseudonym Vojtaano?

Je to přezdívka z juda, začal mi tak říkat trenér, aby mě nabil před zápasem. Když vám řekne: „Vojtí, jdi se poprat!“, tak to nemá takovou razanci, jako když zakřičí: „Vojtáno, jdi na něj!“ A na pódiu člověk potřebuje totéž co ve sportu. Trochu povzbudit, nadopovat energií.

V kolika letech jste dělal judo?

Zhruba od šesti, asi deset let. V pubertě jsem přestal, ale byl jsem ještě na juniorském mistrovství republiky. To byl můj poslední zápas.

Co vás k tomu vedlo?

Miloval jsem kung-fu filmy s Jackiem Chanem a Brucem Leem. A jelikož v Litoměřicích karate ani kung-fu nebylo, jen judo, přihlásil jsem se na něj.