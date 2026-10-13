„Vážení příznivci Vlasty Redla, s lítostí vám musím oznámit, že z vážných zdravotních důvodů jsme nuceni všechny koncerty Vlasty do konce roku 2026 odvolat. O náhradních termínech všech zrušených koncertů se vás budu snažit informovat během následujících čtrnácti dnů. Děkuji za pochopení,“ vzkazuje na hudebníkově facebooku jeho manažer Karel Jiříček.
Jedná se o plánovaná vystoupení v Třinci, Ostravě, Českých Budějovicích, Kopřivnici, Rakovníku, Aši, Plzni, Hradci Králové, Tišnově, Mohelnici a v Jirnech.
Vlasta Redl je jedinečný hudební úkaz. Ve svých písních spojuje rock s folkovou melodikou, něhou, poezií i osobitým humorem.
Natočil skvělá alba jako Na výletě, Vlasta Redl o kolo zpět nebo Každý den jinak, na němž ho doprovázela Skupina, která se jmenuje Každý den jinak. Byl členem kapely AG Flek, s níž nahrál desky Dohrála hudba, Tramtárie a společnou nahrávku AG Fleku s Hradišťanem. Je autorem skladeb, které považujeme za lidovky – například Husličky.