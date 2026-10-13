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Písničkář Vlasta Redl ruší koncerty, důvodem jsou vážné zdravotní problémy

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  12:40
Koncert Vlasty Redla v Semilech (12. září 2026)

Koncert Vlasty Redla v Semilech (12. září 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Koncert Vlasty Redla v Semilech (12. září 2026)
Koncert Vlasty Redla v Semilech (12. září 2026)
Koncert Vlasty Redla v Semilech (12. září 2026)
Koncert Vlasty Redla v Lucerně (16. listopadu 2023, Praha)
13 fotografií
Nepříliš dobrou zprávu přinesly facebookové stránky muzikantského svéráze Vlasty Redla. Kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním problémům byl písničkář nucen zrušit všechny plánované koncerty až do konce roku.

„Vážení příznivci Vlasty Redla, s lítostí vám musím oznámit, že z vážných zdravotních důvodů jsme nuceni všechny koncerty Vlasty do konce roku 2026 odvolat. O náhradních termínech všech zrušených koncertů se vás budu snažit informovat během následujících čtrnácti dnů. Děkuji za pochopení,“ vzkazuje na hudebníkově facebooku jeho manažer Karel Jiříček.

Jedná se o plánovaná vystoupení v Třinci, Ostravě, Českých Budějovicích, Kopřivnici, Rakovníku, Aši, Plzni, Hradci Králové, Tišnově, Mohelnici a v Jirnech.

Vlasta Redl je jedinečný hudební úkaz. Ve svých písních spojuje rock s folkovou melodikou, něhou, poezií i osobitým humorem.

Natočil skvělá alba jako Na výletě, Vlasta Redl o kolo zpět nebo Každý den jinak, na němž ho doprovázela Skupina, která se jmenuje Každý den jinak. Byl členem kapely AG Flek, s níž nahrál desky Dohrála hudba, Tramtárie a společnou nahrávku AG Fleku s Hradišťanem. Je autorem skladeb, které považujeme za lidovky – například Husličky.

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