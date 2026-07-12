S tuzemskou popmusic to totiž bylo jako s kynutým těstem, než z něj upečete parádní dobrotu, musíte na něj nejdřív zadělat. A přesně to byl případ Vlasty Průchové, která se od nastupujícího popu odklonila a věnovala se muzice, která jí byla celý život nejbližší. A tak se jí zcela zaslouženě říkalo první dáma českého jazzu. I jí ovšem osud připravil nejednu horkou chvíli.
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PRVNÍ DOJMY: „Stará kráva zase brečí.“ Proč Bára Basiková ovládla Vary
Kdyby se dojímaly jen ženy, ale tolik mužů, kteří si utírají slzu, snad Velký sál Thermalu na karlovarském festivalu ještě nezažil. Přitom časosběrný portrét Bára Basiková není ufňukaný, neboť...
Jazz měl režim nejdřív za zvrhlý. Vlasta Průchová zpívala s Gottem, pak přišel trest
Její jméno dnes rezonuje spíš mezi fajnšmekry, většinoví posluchači odchovaní na generaci zpěváků 60. let asi marně loví v paměti, s jakou písní by si jméno Vlasty Průchové mohli spojit. Přitom právě...
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Šedesátý ročník MFF Karlovy Vary je minulostí. Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jesse Eisenberg, Kevin Bacon či Juliette Binocheová. To je výčet jen některých z největších jmen, které bylo letos možné...
Dojmy z Varů: Kevin Bacon přivezl rodinu i vlastní krvavý horor
V sekci Po zavíračce v pátek rodina Baconových uvedla svůj osobitý Rodinný film. Ve snímku o rodině hraje skutečná rodina: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick a jejich děti Travis a Sosie. Do Varů nakonec...
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