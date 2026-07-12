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Jazz měl režim nejdřív za zvrhlý. Vlasta Průchová zpívala s Gottem, pak přišel trest

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Zpěvačka Vlasta Průchová (1982) | foto: Profimedia.cz

Její jméno dnes rezonuje spíš mezi fajnšmekry, většinoví posluchači odchovaní na generaci zpěváků 60. let asi marně loví v paměti, s jakou písní by si jméno Vlasty Průchové mohli spojit. Přitom právě na jejích písních řada pozdějších hvězd vyrostla.
Pohnuté osudy

S tuzemskou popmusic to totiž bylo jako s kynutým těstem, než z něj upečete parádní dobrotu, musíte na něj nejdřív zadělat. A přesně to byl případ Vlasty Průchové, která se od nastupujícího popu odklonila a věnovala se muzice, která jí byla celý život nejbližší. A tak se jí zcela zaslouženě říkalo první dáma českého jazzu. I jí ovšem osud připravil nejednu horkou chvíli.

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