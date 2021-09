Pomáhalo mi pivko, dobrá whisky a dobrý kolektiv, říká Vladimír Mišík

V prvé řadě musím říct, že se mi líbí, jak je album dramaturgicky vystavěné, pestré a jak přirozeně graduje.

To jsme s Petrem Ostrouchovem několikrát probírali telefonicky, protože mám za to, že řazení písniček na desce je důležité. Začíná zvesela, rozverně, pak se trochu zklidní, zvážní, pak se atmosféra zase odlehčí. Tak to jde až do finále.

Byly i okamžiky, kdy jsem myslel, že to nedám. Přece jen můj zdravotní stav už není nejlepší, několikrát jsem se při zpěvu dusil, ale nakonec se to povedlo.