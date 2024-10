Nechtělo se mi zpívat o tom, že jsem dostal metál, říká Vladimír Mišík

Vteřiny, měsíce a roky jsou už třetí vaší spoluprací s producentem a skladatelem Petrem Ostrouchovem. Byl to opět on, kdo inicioval vznik tohoto alba?

Je to tak. Poslal mi dva demáče, nahrané jen tak na španělku, a já jsem mu obratem poslal svých asi dvanáct textů, které jsem měl průběžně rozepsané a postupně jsem je ještě upravoval a dopisoval. Takže jsme se opět propojili a dospěli k názoru, že bychom mohli zase spáchat nějaký hudební počin. Na počátku tedy bylo slovo neboli texty. Petr oslovil Michaela Žantovského, který dodal taky asi dvanáct svých textů. Udělal se výběr, našel jsem zase nějaké básničky Františka Gellnera, Jana Skácela a Václava Hraběte, Petr přišel s textem od Jirky Dědečka, prostě se to takhle celé poskládalo a vyšlo.

Onehdy nějaký občan někde psal, že mám na deskách elektronicky upravený hlas, což pochopitelně není pravda. Ale těžko mu to budu vyvracet.