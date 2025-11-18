Muzikou rozveselit i dojmout. Český slavík uvede do Síně slávy Vladimíra Mišíka

Autor:
  14:16
Vladimír Mišík se stane po Jiřím Suchém, Václavu Neckářovi a Martě Kubišové čtvrtým interpretem, který vstoupí do slavičí Síně slávy. Kdo jej do ní uvede, zůstává zatím tajemstvím – a to i pro Mišíka samotného.
Vladimír Mišík do Varů dorazil představit dokument Jitky Němcové Nechte zpívat...

Vladimír Mišík do Varů dorazil představit dokument Jitky Němcové Nechte zpívat Mišíka (4. července 2017). | foto:  Dan Materna, MAFRA

Vladimír Mišík (23. 06. 2019)
Vladimír Mišík
Vladimír Mišík na dobové fotografii pro film Nechte zpívat Mišíka
Vladimír Mišík
7 fotografií

„Chtěl bych poděkovat všem muzikantům, kteří se mnou kdy hráli. Byla to úžasná doba – koncerty i desky. Jsem vlastně vnitřně velmi potěšený. Jeden můj kamarád říkal, že je důležité rozveselit, pobavit a dojmout, a o to jsem se vždy snažil. Živá muzika je nabíjející a mám radost, že i mé publikum bylo velmi vstřícné,“ říká Mišík, který se v posledních letech soustředí především na nahrávání studiových alb s Petrem Ostrouchovem.

Připomeneme její písničky. Český slavík uctí památku Anny Julie Slováčkové

Přímý přenos galavečera udílení cen Český slavík, který moderují Ondřej Sokol a Aleš Háma, odvysílá TV Nova v pátek 21. listopadu ve 20:20. V rámci večera vystoupí Václav Noid Bárta se skupinou Dymytry, Monika Absolonová, Richard Krajčo, Ben Cristovao, Dara Rolins, O5 & Radeček, Čechomor, Lenka Dusilová, Drupi a skupina Lucie. Marta Jandová, Milan Peroutka a Felix Slováček mladší připomenou památku zpěvačky a herečky Anny Julie Slováčkové.

V loňském roce vstoupila do Síně slávy Marta Kubišová, skupinou roku se stal Kabát, zpěvákem roku Marek Ztracený a zpěvačkou roku i absolutním slavíkem byla vyhlášena Ewa Farna.

18. listopadu 2025  14:16

