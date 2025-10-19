Jak Vladimír Mišík v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, při poslechu alba ho potěšilo, jak skvěle hraje. Zavzpomínal také na překvapení, kterého se dočkal při samotném koncertě a které ho přimělo k ještě lepšímu a energičtějšímu výkonu na pódiu. Řeč přišla i na předskakování Rolling Stones na jejich památném koncertě v roce 1990 na pražském Strahově.
Koncertní album zaznamenává vystoupení z listopadu 2019. Proč právě tohle?
Producent Petr Ostrouchov umí stále nachystávat nějaká překvapení. V dobrém slova smyslu. Minulé léto jsme dotočili album Vteřiny, měsíce a roky, pak se nic nedělo, byl klid a Petr najednou přišel s tím, že si po šesti letech poslechl koncert, který jsme nahráli v pražské Arše, když jsme křtili naši první společnou desku Jednou tě potkám. Ani jsem nevěděl, že se to natáčelo. Pustil mi záznam a já jen koukal, jak to bezvadně zní a skvěle šlape. A protože měl ve studiu v Sonu volnou frekvenci, rovnou to s Milanem Cimfem smíchali, vyčistili, a jak říkám, výsledek mě velmi mile překvapil.
Přijel jsem na pražský Strahov, otevřel jsem futrál od španělky a ona tam nebyla.