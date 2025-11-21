Vladimír Mišík: Dvě manželství, tři děti a devět sourozenců, které našel v Americe

Americko-slovenské kořeny
Narodil se v Praze 8. března 1947. Jeho matkou byla slovenská zdravotní sestra Alžběta Mišíková, která na konci druhé světové války pracovala v Německu pro Červený kříž. Právě tam se seznámila s jeho otcem, americkým vojenským pilotem Johnem Gaughanem. Mišík však svého otce nikdy nepoznal a vyrůstal pouze s matkou.
|
Vladimír Mišík v Síni slávy i noví vítězové. Vyhlášení Českého slavíka se blíží
„Moje maminka mi totiž řekla, že otec padl v Koreji. To byla její oficiální verze, kterou mě zřejmě chtěla chránit. Ocitla se v problémové situaci, protože se dostala k práci na americké ambasádě,“ uvedl Mišík v dřívějším rozhovoru pro iDNES.
Doba nebyla nakloněna těm, kteří se pohybovali u západních institucí. Pracovníci ambasád byli pod dohledem StB a pod stálým tlakem. „StB ji vyslýchala, jak vlastně ke svému dítěti přišla. Dokonce jí vyhrožovali, že mě odeberou. Muselo to pro ni být hodně drsné. Jednou za čas ji vyslýchali, jednou za čas se z toho zhroutila. Dokonce si pamatuji, že skončila na týden v Bohnicích,“ vzpomíná Mišík.
Setkání s bratry
Vladimír Mišík
Jak se píše jméno jeho otce, se dozvěděl až po letech paradoxně právě z archivních svazků StB. V roce 2017 díky redaktorce České televize Petře Verzichové ve svých sedmdesáti letech zjistil, že jeho otec žil dlouhý život v USA, měl manželku Grace a devět dalších dětí.
„Když jsem s bratrem poprvé komunikoval přes Skype, bylo to něco úžasného. Nedožil se už momentu, kdy bychom se mohli setkat. Dva bratři bohužel už také zemřeli, s ostatními jsme ale v kontaktu,“ říká Mišík.
Mišíkovy ženy
Vladimír Mišík byl dvakrát ženatý. Jeho první manželka Katarína, absolventka FAMU a fotografka, pochází ze slovenského Zvolena. Spolu mají syna Martina.
S druhou manželkou Evou – básnířkou, překladatelkou a pedagožkou – je už čtyřicet let. Mají spolu dvě děti, dceru Barboru a syna Adama. „S Katarínou byly mejdany a pohoda, ale pak se to stejně rozpadlo. S Evou jsme čtyřicet let, taky jsme měli krize, to k životu patří. Ale pořád jsme spolu rádi,“ říká Mišík.
Eva Mišíková vzpomíná na začátky jejich vztahu takto: „Byl ženatý, o nějaký ten rok starší a měl malé dítě. Víc jsme se sblížili, když byl Vláďa zakázaný, oběma se nám předešlé vztahy nějak rozpadly. Bydleli jsme kousek od sebe, chodili na pivo do stejných hospod a zahrádek, hodně jsme si povídali a ani jednomu z nás nebylo zrovna do skoku,“ popsala v rozhovoru pro magazín Ona DNES před pěti lety.
Jejich vztah si postupně našel vlastní rytmus – ona tíhne k přírodě, on k městu. „To znamená, že jsme třeba v létě nebo ve volném čase trávili čas každý jinde. Já odjížděla s dětmi na chatu, na hory, k moři, Vláďa na festivaly, koncerty nebo volil klidový režim doma, na Letné. A tak je to doteď, našli jsme kompromis,“ dodává Eva Mišíková.
Tři děti a umění v DNA
Starší syn Martin „Maťo“ (50) se věnuje hudbě i výtvarnému umění. Byl členem skupiny Tata Bojs, spolupracoval s Anetou Langerovou a v roce 2009 vytvořil s kapelou Negative Face album The Garden of Wishes, které získalo ocenění Anděl. Navrhuje obaly alb, věnuje se grafice, animaci i filmu.
Od roku 2013 spolupracuje s českým výrobcem kytarového vybavení Antonínem Salvou a jeho značkou Salvation Audio, díky čemuž navázal kontakty a společné projekty s hudebníky ze světových kapel jako Guns N’ Roses, The Smashing Pumpkins či Accept.
Dcera Bára (40) vystudovala nonverbální herectví na HAMU, hrála například v pantomimické skupině Mime Fatálně, v Městských divadlech pražských a v současné době spolupracuje s Divadlem Minor. Kromě herectví se věnuje i ilustraci.
Mladší syn Adam (28) je zpěvák, skladatel, herec i dabér. Svou první roli dostal v sedmi letech ve filmu Kráska v nesnázích režiséra Jana Hřebejka, později působil na divadelní scéně a v roce 2013 zahájil sólovou hudební kariéru. V témže roce se stal Objevem roku v anketě Český slavík. Zahrál si například v komedii Bajkeři či filmu Banger, ale i v několika televizních seriálech jako První republika či Cesty domů.
|
RECENZE: Nechte zpívat Mišíka. I v kině strčí konkurenci do kapsy
„Neviděl jsem ho nikdy opilého“
Vladimír Mišík v minulosti koncertoval až osmnáctkrát měsíčně. „Některá manželství se tudíž rozpadla, některé manželky vydržely, třeba ta moje. Myslím, že to bylo ale docela dost veselé. Řekl bych, že někdy až nadměrně. Třeba na Moravě jsme tři dny nespali a koncertovali jsme každý den,“ vzpomíná Mišík.
S přibývajícími lety a zdravotními problémy koncertní tempo zmírnil. „Když jsem se narodil, tak mu bylo padesát a já si svoje zážitky pamatuji až tak od svých pěti let dál. Musím říct, že jsem ho třeba nikdy neviděl opilého. Byl už prostě hodně vyklidněný, spíš si ho pamatuji doma na gauči,“ komentuje syn Adam.