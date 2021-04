Vladimír Mišík kvůli dlouhodobým zdravotním problémům končí s koncertováním

Mišíkovo ukončení koncertní činnosti, o kterém se spekulovalo už delší dobu, potvrdil hudebníkův manažer Šimon Kotek z vydavatelství 100PROmotion, které v roce 2019 vydalo zatím jeho poslední desku Jednou tě potkám. Za ni Mišík proměnil všech šest nominací na Cenu České hudební akademie Anděl.

„Již delší dobu posmutněle přemýšlím o chvíli, kdy se budu muset pod tlakem svých zdravotních problémů rozhodnout jak dál.Taková chvíle nastala paradoxně v těchto dnech, kdy se stejně koncertovat nesmí. Omlouvám se, i přes zvyšující se dávky léků jsem dlouhodobě zkoušel pokračovat v koncertování, ale už opravdu nemohu. Neradostně přiznávám, že jsem donucen ukončit koncertní činnost,“ napsal Mišík na facebook. „Poslední průšvih je bolestivé onemocnění levé ruky artrózou, a tak s povzdechem ukládám svého akustického Gibsona do futrálu...,“ dodal.

Mišíka, který letos 8. března oslavil 74. narozeniny, pronásledovaly zdravotní problémy už v minulosti. „Vzhledem k mému zdravotnímu stavu jsem musel omezit koncerty. Zvládnu tak pět v měsíci, protože se musím ládovat léky, jinak do neudýchám. Ale užívám si to,“ řekl Mišík před třemi lety v rozhovoru s ČTK. Hudebník chodící o holi v té době trpěl neuropatií a na koncertech už nevydržel stát. „Mám zdravotní problémy, které jsem očekával, ale díky lékařům jsem pořád schopen sednout do auta a slušně odzpívat koncert,“ konstatoval tehdy.



K Mišíkovým sedmdesátinám v roce 2017 vznikl filmový dokument Nechte zpívat Mišíka, který natočila Jitka Němcová. Film obsahuje řadu dokumentárních záběrů i hraných scén. Režisérka mimo jiné rozkryla tajemství Mišíkova otce, kterým byl důstojník americké armády John Gaughan. Mišík otce nikdy nepoznal, protože krátce po seznámení s matkou opustil Evropu.

Mišík posléze uvěřil falešné zprávě, že Gaughan zahynul během válečného konfliktu v Koreji. Ukázalo se však, že zemřel až v roce 2007. O Mišíkovi, který díky němu získal v USA šest bratrů a tři sestry, celý život nevěděl. Dokument připomíná, že po Mišíkovi je od roku 1995 pojmenovaná planetka, ukazuje nátlak bývalé Státní bezpečnosti na Mišíkovu matku, v mnoha scénách nechá promlouvat kytaristu Radima Hladíka, který loni zesnul, zachycuje setkání Mišíka s básníkem Josefem Kainarem, připomíná účinkování zpěváka před pražským koncertem Rolling Stones i fakt, že Mišík z osobních důvodů odmítl vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Název dal snímku zákaz Mišíkovy umělecké činnosti v 70. letech.

Mišík s hudbou začínal v 60. letech, kdy zpíval například s Kometami, Matadors a Blue Effectem. Ke konci první poloviny 70. let založil skupinu Etc..., se kterou přes mnohé personální změny koncertoval další desítky let.