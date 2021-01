Jsem utajený sebeironik, říká o sobě jubilant Vladimír Merta

Předně mi dovolte, abych vám takto předběžně poblahopřál k narozeninám. 75 let je úctyhodný věk. Máte ve zvyku bilancovat, ohlížet se zpět a sumarizovat, co se vám kdy povedlo a co třeba méně?

Ještě to tak! Budu slavit. I neúspěchy a prohry. Ostatně… Ježíš taky v 75 nebilancoval.

Pokud vše klapne, hodláte narozeniny oslavit koncertem v Arše. Jak by ten večer měl vypadat - bude to něco speciálního, neopakovatelného?

Vrátíme se s kolegy do úplných začátků, švihneme to přes oněch patnáct minut slávy, a skončíme kdesi v nedohlednu. Večer improvizací na téma mládí a co teď s ním.