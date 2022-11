Skládám svobodné popěvky, které přicházejí a odcházejí, říká Vladimír Javorský

Co předcházelo tomu, že se nyní prezentujete ne jako herec, nýbrž jako zpěvák a skladatel?

Stalo se to tak nějak samovolně. Už někdy v patnácti letech jsem si skládal písničky. Pak jsem se vrhl na to, co mě dnes živí, tedy herectví, a na muziku trochu zapomněl. Potom jsem se souhrou okolností ocitl v kapele, v níž hrál Jarda Svoboda, známý ze skupiny Traband. Hrál jsem na saxofon, občas si i něco zazpíval a moc mě to bavilo.