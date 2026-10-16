Halekačky, jazz a šanson. Herec Vladimír Javorský vydává už druhé autorské album

Vladimír Javorský je znám hlavně jako skvělý filmový a divadelní herec, který ztvárnil desítky filmových, divadelních i televizních rolí. Za všechny zmiňme snímky Krajina s nábytkem, Černí baroni, Báječná léta pod psa, Poslední závod či Betlémské světlo nebo seriály Bylo nás pět, Vlak dětství a naděje, Největší z Pierotů nebo Bohéma, kde ztvárnil Vlastu Buriana.
Publikum si ale získává i na hudební scéně. Dokazují to nejen sólové výstupy s kytarou či ukulele v rukou, nebo hraní s Miroslavem Kemelem, ale především projekty s producentem, skladatelem a multiinstrumentalistou Marianem Friedlem.
|
Skládám svobodné popěvky, které přicházejí a odcházejí, říká Vladimír Javorský
Spolu vytvořili úspěšnou debutovou desku Ještě je (2022), na níž definovali osobitý styl inspirovaný šansonem, folkem, jazzem a moravským folklorem. Nyní oba stojí za novým projektem Bočemuni a připravovaným stejnojmenným albem, které vyjde 20. listopadu, stejně jako debut na labelu Indies Scope. Jako první ochutnávka vyšel v singl Na kole, k němuž vznikl i videoklip, v němž kromě Vladimíra Javorského účinkuje herec Pavel Liška.
Na albu Bočemuni se Vladimír Javorský ujal zpěvu a hry na kytaru, Marian Friedl produkce, aranží, autorských skladeb a dechových nástrojů. Projekt doplňuje osvědčená kapela, která tentokrát nebude jen doprovázet, ale také aranžovat a tvořit hudbu: Petra Jelénková (zpěv), Štěpán Flagar (klavír, saxofony), Rostislav Hus (kytara), Martin Kocián (kontrabas, trubka, perkuse) a Michal Wierzgoń (bicí, perkuse). Křty desky se budou konat 27. ledna v Ostravě, 28. ledna v Brně a 29. ledna v Praze. V první polovině příštího roku s ní pak hudebníci vyjedou na turné po České republice.
„Vstřícné a povzbudivé reakce posluchačů na koncertech, nakonec i hudebních kritiků, ale hlavně radost ze společného muzicírování a bytí, nás přivedla na práh nového společného projektu. Věříme, že se naše společná radost z muziky může přenést i k vám. Naše písničky běhají svobodně v krajině halekaček, folku, jazzu, šansonu i folkloru,“ říká Vladimír Javorský.