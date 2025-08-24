GLOSA: Vladimir 518 a 7krát3 ví, jak propojit dospívání s táhnoucím se sýrem

Tomáš Šťástka
  12:10
Naléhavý tón a přesvědčivé frázování Vladimira 518 versus nadsázka a výšky zpěváka Štěpána Hebíka známého jako 7krát3. Poprvé jsem tuto nezvyklou kombinaci zaregistroval předloni, když se oba umělci objevili v originálním hudebně-divadelním projektu Horáček Gen XYZ.
7krát3 a Vladimir 518 během vystoupení na Rock for People (11. června 2025)

7krát3 a Vladimir 518 během vystoupení na Rock for People (11. června 2025) | foto: ČTK

VLADIMIR 518. Známý raper vyrazil za kritikem osobně, aby si s ním vyjasnil...
Zpívá a má i svou ordinaci. „Myslím si, že bychom měli být všichni solidární a...
Vladimir 518 - Colours of Ostrava 2025, třetí den festivalu (18. července 2025)
Koncert Vladimira 518 a 7krát3 na hradeckém Rock for People (11. června 2025)
22 fotografií

Ten tehdy připravil novocirkusový soubor Cirk La Putyka a vedle akrobacie a pohybového divadla v něm naši přední zpěváci po svém převedli dílo Michala Horáčka. Kombinace Vladimirova rapu a zpěvu 7krát3 mne tenkrát opravdu zaujala a já si pomyslel, že by bylo zajímavé v tom pokračovat.

GLOSA: Michal Horáček nepatří do starého železa. Putyka předvedla proč

To jsem netušil, že mezi nezvyklou dvojicí už dávno klokotá pevná spolupráce. Právě Vladimirův hudební label BigBoss totiž před pár lety vydal Hebíkův singl Promiň, což byl první a patrně největší hit 7krát3. Letos v květnu hudebníkům vyšlo společné album nazvané White Boy. Kdo tedy nad spoluprací těchto dvou zdánlivě odlišných tvůrců a stylů kroutí hlavou, může se sám přesvědčit.

Album by podle jejich slov mělo být „východoevropskou odpovědí na černou muziku“, na které oba vyrůstali. Zde potvrzují, kde jsou jejich hudební vzory, ovšem zároveň nezapomínají, odkud pocházejí. (Ponechme pro tentokrát stranou debaty o tom, kde pro koho začíná a končí východní Evropa.)

Zní to popravdě stejně podivně, jako se na první pohled jeví kombinace těch dvou, ovšem něco na tom je. Už první píseň, titulní White Boy, vtáhne. „Prej jste vzali funk / Prej jste vzali jazz / Prej jste vzali blues / A taky Kraftwerk,“ rapuje Vladimir a v pozadí to samé vyzpívává 7krát3. Je to cosi jako esence tohoto alba. Vladimir 518 se zpovídá z dospívání na pražském předměstí, aby jej druhým dechem doplňoval 7krát3 svými obvyklými hříčkami.

Imaginace a talent vytvořit píseň o zdánlivé banalitě předvádí Štěpán Hebík třeba v songu nazvaném Quattro for Magic. Ten je věnován zásadnímu tématu – pizze. „Oba máme hlad / Oba máme slice / Ještě máme dost / Ta pizza je over size / Táhne se kus sýra / Až dolu pod gauč,“ zpívá Hebík ve vší vážnosti.

V kontrastu k tomu pak v singlu Domov Vladimir 518 rapuje: „Nemít domov znamená nemít pevný místo / Když vidíš porod, najednou je ve všem jasno /Byl by to horor, kdybys v tu chvíli neřek ‚ano‘ / Pozor, nech mluvit srdce, vede samo,“ vyznává se z životních zkušeností známý raper a grafik.

Je to tedy album plné protikladů, zcela nezvyklý počin na tuzemské hudební scéně. A i když mohou časem některé texty o mutagenu, bábě, nákupu a teriérovi lézt posluchačům skoro až na nervy, věřte, že naživo slyšet ty dva, jak tohle všechno rapují a zpívají, bude velký zážitek.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

KVÍZ: Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?

Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé...

Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci

V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce...

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

První posadila děti do květináčů. Mé dílo považovali za kýč, vzpomíná fotografka

Australská fotografka Anne Geddesová svými snímky miminek v 90. letech zaujala svět. Objevily se i v seriálu Přátelé. Nyní prezentuje svou první retrospektivní výstavu v Německu a promlouvá o své...

GLOSA: Vladimir 518 a 7krát3 ví, jak propojit dospívání s táhnoucím se sýrem

Naléhavý tón a přesvědčivé frázování Vladimira 518 versus nadsázka a výšky zpěváka Štěpána Hebíka známého jako 7krát3. Poprvé jsem tuto nezvyklou kombinaci zaregistroval předloni, když se oba umělci...

24. srpna 2025  12:10

Nejpřekládanějším autorem Česka je Karel Čapek, jen těsně překonal Julia Fučíka

Do největšího počtu jazyků byl z českých spisovatelů přeložený Karel Čapek, jehož knihy do roku 2019 vyšly v 58 jazycích. Na druhém místě je Julius Fučík, který byl díky Reportáži psané na oprátce v...

24. srpna 2025  10:38

KVÍZ: Já snad skutečně rodím! Jak dobře znáte film Báječná léta pod psa?

Jednou z nejzdařilejších filmových adaptací románů Michala Viewegha stále zůstávají Báječná léta pod psa z roku 1997 v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Libuší Šafránkovou, Vladimírem Javorským a...

vydáno 24. srpna 2025

RECENZE: Jímavý animovaný Vlček zazářil. A jde si za studentským Oscarem

80 % Premium

Mezi sedm finalistů studentského Oscara se ve své kategorii probojoval Vlček, jímavý animovaný film posluchače FAMU Philippa Kastnera, jenž čistou kresbou beze slov vypráví o pošetilé touze po...

23. srpna 2025

TELEVIZIONÁŘ: Alice Nellis si zkouší krimi. Volá do akce Mladou krev

Herce Simonu Lewandovskou, Julii Issu, Samuela Tomana a Adama Ernesta svedl dohromady seriál Mladá krev, který startuje na streamovací službě prima+ týden před vstupem na obrazovku Primy.

23. srpna 2025  9:30

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

vydáno 23. srpna 2025

RECENZE: Nikdo 2 rozmlátí zábavní park a rozzuří mumifikovanou Sharon Stone

50 % Premium

Čtyři roky poté, co za sebou Bob Odenkirk ve filmu Nikdo zanechal zkázu, vyrábí další trosky v projektu Nikdo 2. Po jeho boku stojí rodina, proti němu krapet mumifikovaná Sharon Stone.

22. srpna 2025

Jeden z nejlepších se vrátil. Oscarový Daniel Day-Lewis hraje ve filmu svého syna

Trojnásobný držitel Oscara a jeden z největších herců své generace Daniel Day-Lewis sice před časem prohlásil, že se před kamerou už neobjeví, ale definitivně se od své profese neodstřihl. Zahrál si...

22. srpna 2025  12:31

Do páté řady seriálu Temný případ míří Nicolas Cage. Vyšetřovat bude v New Yorku

Oblíbený americký seriál Temný případ (v originále True Detective) připravuje už pátou řadu. Novou hvězdou seriálu se má stát herec Nicolas Cage, pro něhož to bude teprve druhá hlavní role v...

22. srpna 2025  11:04

RECENZE: Ač je zavřený v kufru, Tony má plán. A stvořitelka české road movie talent

70 % Premium

Černá komedie Tony má plán představuje celovečerní režijní i scenáristický debut Barbory Kočičkové, posluchačky písecké filmové akademie, kde na rozdíl od FAMU zjevně nepohrdají žánrovými...

22. srpna 2025

Biograf láska 2. Písně Hany Zagorové se v Kalichu dočkají dalšího muzikálu

Symbolicky k nedožitým osmdesátinám Hany Zagorové chystá pražské Divadlo Kalich na 6. září příštího roku premiéru nového muzikálu podle jejích písniček. Dílo s názvem Biograf láska 2: Nový příběh...

21. srpna 2025  15:30

Plaketa od Applu na intimní hrátky se Satanem. South Park si opět střílí z Trumpa

Ikonický seriál Městečko South Park si opět nebral servítky a ostře se pustil do prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy. V nejnovější sérii Trump už stihl lézt nahý po poušti, žadonit o sex...

21. srpna 2025  14:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.