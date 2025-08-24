GLOSA: Vladimir 518 a 7krát3 ví, jak propojit dospívání s táhnoucím se sýrem

Ten tehdy připravil novocirkusový soubor Cirk La Putyka a vedle akrobacie a pohybového divadla v něm naši přední zpěváci po svém převedli dílo Michala Horáčka. Kombinace Vladimirova rapu a zpěvu 7krát3 mne tenkrát opravdu zaujala a já si pomyslel, že by bylo zajímavé v tom pokračovat.
To jsem netušil, že mezi nezvyklou dvojicí už dávno klokotá pevná spolupráce. Právě Vladimirův hudební label BigBoss totiž před pár lety vydal Hebíkův singl Promiň, což byl první a patrně největší hit 7krát3. Letos v květnu hudebníkům vyšlo společné album nazvané White Boy. Kdo tedy nad spoluprací těchto dvou zdánlivě odlišných tvůrců a stylů kroutí hlavou, může se sám přesvědčit.
Album by podle jejich slov mělo být „východoevropskou odpovědí na černou muziku“, na které oba vyrůstali. Zde potvrzují, kde jsou jejich hudební vzory, ovšem zároveň nezapomínají, odkud pocházejí. (Ponechme pro tentokrát stranou debaty o tom, kde pro koho začíná a končí východní Evropa.)
Zní to popravdě stejně podivně, jako se na první pohled jeví kombinace těch dvou, ovšem něco na tom je. Už první píseň, titulní White Boy, vtáhne. „Prej jste vzali funk / Prej jste vzali jazz / Prej jste vzali blues / A taky Kraftwerk,“ rapuje Vladimir a v pozadí to samé vyzpívává 7krát3. Je to cosi jako esence tohoto alba. Vladimir 518 se zpovídá z dospívání na pražském předměstí, aby jej druhým dechem doplňoval 7krát3 svými obvyklými hříčkami.
Imaginace a talent vytvořit píseň o zdánlivé banalitě předvádí Štěpán Hebík třeba v songu nazvaném Quattro for Magic. Ten je věnován zásadnímu tématu – pizze. „Oba máme hlad / Oba máme slice / Ještě máme dost / Ta pizza je over size / Táhne se kus sýra / Až dolu pod gauč,“ zpívá Hebík ve vší vážnosti.
V kontrastu k tomu pak v singlu Domov Vladimir 518 rapuje: „Nemít domov znamená nemít pevný místo / Když vidíš porod, najednou je ve všem jasno /Byl by to horor, kdybys v tu chvíli neřek ‚ano‘ / Pozor, nech mluvit srdce, vede samo,“ vyznává se z životních zkušeností známý raper a grafik.
Je to tedy album plné protikladů, zcela nezvyklý počin na tuzemské hudební scéně. A i když mohou časem některé texty o mutagenu, bábě, nákupu a teriérovi lézt posluchačům skoro až na nervy, věřte, že naživo slyšet ty dva, jak tohle všechno rapují a zpívají, bude velký zážitek.