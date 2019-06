Mejdan pro Vláďu Šafránka z Harleje. Když bude ostuda, měl by radost

Nahlášená je nejméně desítka kapel. Nebudou to moc velké zmatky?

Trochu zmatky asi budou. Dohodli jsme se, že budeme hrát ve zvláštně promíchaných sestavách, protože kdyby hrál každý zvlášť, tak by se to ani nestihlo. Všichni jsme letití profíci, takže budeme připravení. Prostě si uděláme mejdan. A když bude ostuda, nic se neděje. Vláďa by měl radost, on byl vrchní chaotik.

Jak vznikala sestava, co bude hrát?

Jsou to všechno kamarádi, spoluhráči a lidi, kteří k němu měli nějaký vztah. Až jsme to museli trochu zredukovat, protože koncert nemůže být nekonečný.

I tak ovšem bude dlouhý.

Řekli jsme si, že nebude delší než tři hodiny, protože musíme dodržet konec v deset večer a nechceme, aby začínal moc brzo. Odstartujeme v sedm, skončíme lehce před desátou. Hrát se budou písničky, kde se Vláďa aspoň na chvíli vyskytl. Třeba na druhé desce Alkeholu zpíval vokály. Ale to skalní fanoušci vědí, takže asi nebudou překvapení.

Předpokládám, že jeviště nebude potažené černým suknem. Že se budete hlavně bavit.

Jde o to vzpomenout si na Vláďu mejdanem a oslavou toho, co za svůj život dokázal. On měl živé vystupování před lidmi hrozně rád a fanouškům rozdával radost. Samozřejmě to nebude zase až tak veselá událost. Byl to náš kamarád a už tu není. Pozitivní věc je, že veškerý výtěžek půjde Centru pro plicní hypertenzi Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se Vláďa dlouhodobě léčil a hodně mu pomohli, takže volba byla jasná.

Zahraje Harlej i Váňa z Kabátu Na Vláďu Šafránka přijdou do Žlutých lázní zavzpomínat kapely Harlej, Walda Gang, Dymytry, Alkehol, Divokej Bill, Rybičky 48, Komunál nebo kytaristé Jirka Urban z Arakainu a Ota Váňa z Kabátu.

Je šance, že by se podobná vzpomínka zopakovala i příští rok?

O tom jsme se vůbec nebavili a nemyslím si, že by se to mělo stát. Jde o jednorázovou akci, aby se fanoušci mohli ještě jednou rozloučit a zavzpomínat.

Kromě koncertu jste také vydali společnou desku, kde je zpěv Vládi Šafránka jen z domácích demonahrávek. Měl jste jasno, že i takto vlastně nedokončená vyjde?

Před pětadvaceti lety jsme natočili desku se skupinou Brain a pak se celou dobu bavili o tom, že by to chtělo pokračování. Začali jsme na ní dělat před dvěma lety, skvěle to po letech zafungovalo. Bohužel Vláďův zdravotní stav nedovolil nazpívat desku ve studiu. Takže jsem použil u mě doma natočená dema a zbytek jsme dotočili pod jeho orientační zpěv. Chtěl jsem udělat maximum pro to, aby lidi slyšeli, co půjde. A ty zpěvy jsou kvalitní, Vláďa byl ještě ve formě.