Stal se zázrak. „Pražský démon“ nejen o tom, jak pořádali koncert Rolling Stones

Jeho životní příběh kopíruje dějiny české hudby posledních desetiletí. Zpěvák kapely Vítkovo kvarteto JIŘÍ RŮŽEK (65), přezdívaný též „Pražský démon", kdysi za komunismu organizoval koncerty zakázaných kapel, aby hudba mohla znít svobodně. Po roce 1989 se podílel na jedné z největších tuzemských hudebních událostí – koncertu Rolling Stones na Strahově – a později výrazně ovlivnil i domácí scénu jako majitel firmy Gang Records, jež vydala přelomovou desku Lucie In the Sky, album Yeah! kultovní kapely Alice s Danem Bártou nebo zastupovala Psí vojáky či Veterány studené války, kde je Růžek také interpretem. S firmou Artinvest pak realizoval spoustu projektů pro Karlovu univerzitu, Českou filharmonii nebo Pražský hrad. Dnes se věnuje zejména Vítkovu kvartetu, kterému po 40 letech koncertování vyšlo historické druhé album s názvem Per to do mě, ať je po mně.

Lubor Černohlávek
Jeho životní příběh kopíruje dějiny české hudby posledních desetiletí. Zpěvák kapely Vítkovo kvarteto Jiří Růžek, přezdívaný též „Pražský démon“, kdysi za komunismu organizoval koncerty zakázaných kapel, aby hudba mohla znít svobodně. A hned po revoluci dostal do Česka legendární Rolling Stones. „Výklad devadesátek je bohužel často takový, že tu byli jen mafiáni a zločinci. Ve skutečnosti tady spousta lidí normálně dělala svou práci, a někteří byli díky tomu úspěšní,“ říká.

Později Růžek výrazně ovlivnil i domácí scénu jako majitel firmy Gang Records, jež vydala přelomovou desku Lucie In the Sky, album Yeah! kultovní kapely Alice s Danem Bártou nebo zastupovala Psí vojáky či Veterány studené války, kde je Růžek také interpretem. S firmou Artinvest pak realizoval spoustu projektů pro Karlovu univerzitu, Českou filharmonii nebo Pražský hrad. Dnes se věnuje zejména Vítkovu kvartetu, kterému po 40 letech koncertování vyšlo historické druhé album s názvem Per to do mě, ať je po mně.

Režisér a scenárista Tomáš Hodan, jenž už má za sebou například ironický seriál o lobbistovi Tondovi Blaníkovi nebo oceňovaný film Poslední závod, chystá snímek Kameny se valí do Prahy. Bude o šoumenech, kteří v roce 1990 organizovali koncert Rolling Stones na Strahově. Sám k tomu řekl: „S nadsázkou říkám, že je to příběh čtyř ‚pitomců‘, co udělali obrovskou věc.“ Jak jste se scénářem filmu, který se bude točit v americké produkci, spokojen?
Ona nastala celkem bizarní situace. Režisér Tomáš Hodan už před několika lety přišel s tím, že by natočil film o tom, jak jsme dělali Stouny. Kluci z naší agentury Mars si s ním vyměnili pár e-mailů. Já jsem tomu moc nevěnoval pozornost, a čekal jsem, kdy si pokecáme o tom, o čem to bude. Ale najednou proběhly konkurzy na jednotlivé postavy. A třeba mě by měl hrát Josef Trojan. (směje se) Což je docela divné, když jsme se do té doby ani jednou nesešli.

Režisér Hodan nám jen napsal, že se vůbec nejedná o nás, že je to jenom veselá komedie o klucích, kteří udělali koncert Rolling Stones. Pak jsme se konečně sešli a já mu řekl, že pokud bude před filmem napsáno, že je děj volně inspirován skutečnými událostmi, pak ať natočí, co chce, a já se půjdu rád na film podívat. Blaníka mám moc rád. Ale pokud to tam nebude a my budeme ve filmu vystupovat pod skutečnými jmény, pak to považuji za velmi neetické. Každý se totiž může na tu dobu dívat po svém…

A když si lidé mysleli, že z této scenerie nastoupíme na pódium, prostě jsme odešli pryč. A přesto nás neodsoudili a měli nás rádi. Lucerna skutečně praskala ve švech.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

