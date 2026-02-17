Opravdová známka punku. Visací zámek a Znouzectnost hrají v legendárním 100 Club

Autor:
  16:59
Čeští punkoví klasici Visací zámek, společně s neméně originálním folk-punkovým tělesem Znouzectnost odehrají koncert v slavném londýnském The 100 Club ve čtvrti Soho. Právě zde koncertovaly veličiny žánru jako Sex Pistols, The Clash, The Damned a další.
Putovní festival České hrady se o víkendu konal na Švihově. Na snímku kapela...

Putovní festival České hrady se o víkendu konal na Švihově. Na snímku kapela Visací zámek. (30. července 2022) | foto: Petr Eret, MAFRA

Skupina Visací zámek patří mezi české hudební legendy déle než čtyřicet...
Visací zámek na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (3. září 2022)
Visací zámek na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (3. září 2022)
Visací zámek na narozeninovém koncertě v areálu strahovských kolejí
8 fotografií

Koncert se uskuteční 24. října letošního roku a jak se praví na Facebooku Visacího zámku, lístky pomalu ale jistě mizí.

„Volové!!! 50 % kapacity legendárního klubu ‚100' je již vyprodána!!! Kdo chcete lístek do Londýna? Kdo s námi letíte? Kdo chce vidět legendární klub 100 kde začínali Sex Pistols, The Clash, The Damned, Siouxsie & The Banshees, Buzzcocks, The Vibrators a později i UK Subs, Exploited a další?“ zní výzva.

Na přiloženém scanu plakátu jsou pikantní zejména anglické překlady názvů kapel: Visací zámek je „Padlock“ a Znouzectnost „Virtue of Necessity“. Bez překladu zůstalo jméno předskokana, jímž bude slovenský jednočlenný punkový projekt Dáša fon fľaša.

Visací zámek je českou punkovou legendou, hity jako Traktor, Povolávák, Dopravní značky, Cigára, Známka punku a mnohé další už bez nadsázky zlidověly. Plzeňská Znouzectnost ideově, přístupem k tvorbě a ke světu z punku rovněž vychází, ale její skladby jsou křehčí, melodičtější, folkově průzračné, rovněž s osobitou textovou poetikou.

Vstoupit do diskuse

Plachá filmová hvězda. Jak šel čas s Janou Brejchovou

Nejčtenější

Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Před 40 lety odehrála kapela Lucie první koncert. Téměř nikdo na něj nepřišel

Premium
Lucie, jaro 1990

Při vědomí toho, jakých úspěchů dosáhla kapela Lucie, se zdá téměř neuvěřitelné, že na její historicky první koncert, jejž odehrála 13. února 1986 v rámci soutěže ZK ROH Motorlet, dorazilo dle...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Premium
Ivana Chýlková

Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...

Opravdová známka punku. Visací zámek a Znouzectnost hrají v legendárním 100 Club

Putovní festival České hrady se o víkendu konal na Švihově. Na snímku kapela...

Čeští punkoví klasici Visací zámek, společně s neméně originálním folk-punkovým tělesem Znouzectnost odehrají koncert v slavném londýnském The 100 Club ve čtvrti Soho. Právě zde koncertovaly veličiny...

17. února 2026  16:59

RECENZE: Hlas generace Z. Sombra při pražské premiéře uvítalo dívčí nadšení

Zpěvák Sombr na koncertě

Hlas generace Z, dvacetiletý zpěvák a skladatel Sombr, rozezvučel pražské Forum Karlín. Doslova, neboť odezvu, jakou si vysloužil od v drtivé většině dívčího publika, tyto koncertní prostory dlouho...

17. února 2026  16:43

Stoupající hvězda. Do Prahy přijede australský zpěvák a raper The Kid Laroi

Zpěvák a raper The Kid Laroi

Letos poprvé se českým fanouškům představí The Kid Laroi. Australský zpěvák a raper, který se během několika let zařadil mezi nejstreamovanější mladé interprety současnosti, stojí za řadou globálních...

17. února 2026  16:05

Hvězda hodná Hollywoodu, vzpomíná na Brejchovou někdejší Honzík z Arabely

Fenomén, vzpomíná Honzík z Arabely Ondřej Kepka na zesnulou Janu Brejchovou.

Se zesnulou herečkou Janou Brejchovou se mohla v úterý od osmé ranní v kině Lucerna rozloučit široká veřejnost. Na legendu stříbrného plátna zde vzpomínali filmoví fanoušci i řada jejích kolegů z...

17. února 2026  14:48

„Ten vůl nebyl tak špatnej.“ Donutil o trémě, tmavých hlavičkách i žití s epilepsií

Premium
Miroslav Donutil

Nesmiřuje se dobře s čímkoli, co nefunguje, a rád mění nejistotu v jistotu. Potřebuje k tomu víru v sebe a v potenciál lidí či věcí, které spolutvoří dílo. A mrhání potenciálem Miroslav Donutil...

17. února 2026

„Přestaňte!“ Německý herec hrál fašistu, diváci vtrhli na jeviště a zaútočili na něj

Divadlo v německé Bochumi (24. srpna 2022)

Divadelní představení o ritualizovaném zabíjení fašistů portugalskou rodinou v německé Bochumi v Severním Porýní-Vestfálsku se nečekaně zvrtlo. Diváci pískali, křičeli, házeli ovoce a dokonce se...

17. února 2026  13:14

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

17. února 2026  6:44,  aktualizováno  13:09

TrutnOFF 2026 se opět koná Na Bojišti. Kdy začne a kdo vystoupí

Open Air festival Trutnoff je nejstarší českou přehlídkou svého druhu.

Nejstarší český rockový festival letos opět nabídne zhruba šedesát kapel napříč žánry, bohatý doprovodný program i typický důraz na svobodu, komunitu a kulturní přesah.

17. února 2026  11:54

Spor o Sbormistra. Nechte moji rodinu na pokoji, vyzývá filmaře Kulínského oběť

Snímek z filmu Sbormistr

Spor ohledně filmu Sbormistr stále graduje. Někdejší oběť Bohumila Kulínského na Instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém v sedmi bodech označuje tvrzení tvůrců filmu za nepravdivá. Režisér Ondřej...

17. února 2026  11:16

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice spolu vyrazí přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize Prima si začne vysílat v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o...

17. února 2026  10:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Zase jednou důvod k hrdosti. Velrybí píseň je ryzí krása s českou stopou

70 % Premium
Z filmu Velrybí píseň

Zase jednou máme důvod k národní hrdosti. Překrásný animovaný snímek Velrybí píseň, který právě vstupuje do kin, oživil podmořský vesmír. Vznikl ve spolupráci více než tří set tvůrců – od Německa...

17. února 2026

Hudební experiment, který v Česku nemá obdoby. Maniak rapuje, nahrává i pomáhá

Raper Maniak nahrává nové album STREAM TAPE živě před zraky diváků

Dlouhé měsíce příprav a nahrávání ve studiu? Na to zapomeňte. Raper Maniak posouvá hranice hudebního průmyslu a vydává se cestou, po které se v českém rybníčku ještě nikdo nevydal. Jeho nové album...

17. února 2026  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.