Opravdová známka punku. Visací zámek a Znouzectnost hrají v legendárním 100 Club

Koncert se uskuteční 24. října letošního roku a jak se praví na Facebooku Visacího zámku, lístky pomalu ale jistě mizí.
„Volové!!! 50 % kapacity legendárního klubu ‚100' je již vyprodána!!! Kdo chcete lístek do Londýna? Kdo s námi letíte? Kdo chce vidět legendární klub 100 kde začínali Sex Pistols, The Clash, The Damned, Siouxsie & The Banshees, Buzzcocks, The Vibrators a později i UK Subs, Exploited a další?“ zní výzva.
Na přiloženém scanu plakátu jsou pikantní zejména anglické překlady názvů kapel: Visací zámek je „Padlock“ a Znouzectnost „Virtue of Necessity“. Bez překladu zůstalo jméno předskokana, jímž bude slovenský jednočlenný punkový projekt Dáša fon fľaša.
Visací zámek je českou punkovou legendou, hity jako Traktor, Povolávák, Dopravní značky, Cigára, Známka punku a mnohé další už bez nadsázky zlidověly. Plzeňská Znouzectnost ideově, přístupem k tvorbě a ke světu z punku rovněž vychází, ale její skladby jsou křehčí, melodičtější, folkově průzračné, rovněž s osobitou textovou poetikou.