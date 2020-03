RECENZE: Anarchie v rytmu punkových traktoristů Visací zámek

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Visací zámek

Žádná jiná kapela nepřenese vlastním textem punkovou hymnu Anarchy In The U.K. od Sex Pistols do tuzemských reálií tak neodolatelně jako Visací zámek. Jejich Anarchie se odehrává v české nálevně a přitom z ní netrčí sláma z bot. A nikdo jiný než Visáči nenaroubuje Erbenovu Polednici na ryčné kytarové riffy tak, aby to opravdu fungovalo. Není to poprvé, co kapela zhudebňuje proslulá poetická díla, připomeňme jejich Veliké Lalulá nebo Žulový vůl od Christiana Morgensterna či Hrál kdosi na hoboj od Karla Hlaváčka.



Na Anarchii a totál chaos je to Visací zámek, jak ho známe a chceme slyšet. Roztomile dřevní zvuk, prostý jakékoliv křeče a zaťatosti, nadhled za každým rohem a jedinečný Hony Haubert alias Ušaté torpédo za mikrofonem, jako vždy ve vyladěné textařské formě.

„Okolo lesa pole lán, a v něm vegetarián, pole lán okolo lesa, zdravožroutu srdce plesá,“ začíná píseň Vegetarián, v níž sečtělý Haubert cituje Ladislava Klímu: „Obešel už polí pět, kouká, co by ještě sněd, pět polí už obešel, hrášek ještě nenašel.“

To byla ostatně vždy devíza Visacího zámku – byl chytřejší, než by se na první pohled mohlo zdát. Pětka Haubert, Šťástka, Rut, Pixa a Pátek ze sebe vždy navenek dělali prosťáčky, kteří si z celého punku dělají legraci. V jejich písničkách toho ovšem bylo hlavně po textové stránce vždy mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.



Textař a frontman Haubert má dar zkratky, vtipu, citu pro pointu a chytlavý slogan. Traktor, Známka punku, Povolávák, to nebyly jen nějaké říkanky, ale ryzí črty ze života. Groteskní, černohumorné, sebeshazující, prokazující autorův literární talent. Ostatně, přečtěte si Haubertovu povídkovou sbírku Všelijaké povídky, neznáte-li ji, ať víte, s kým máte tu čest.



Anarchie a totál chaos Visací zámek Hodnocení­: 70 %

„Nejsem žádnej anarchista, já jsem Hony traktorista,“ uvozuje kapela svou zmíněnou předělávku Anarchy In The U.K. Visací zámek opravdu nikdy nebyli žádní anarchisté, jejich přístup k hudbě a životu byl vždy hlavně v osobní svobodě, ne v chuti něco bořit a ničit. Ta jejich „anarchie a totál chaos“ v názvu desky je opět v ironické rovině.



Hudebně je to klasický Visací zámek se svým „rock punkem“, „metal punkem“ či „punk punkem“. Úsporné kytarové riffy, melodie, které se okamžitě zaryjí do mozku, i pár hitů se vyloupne, viz zmíněného Vegetariána. Potenciál má i Hrubý Jeseník, Tam-Tam, což je pocta kapelám, které Visací zámek považuje za svou krevní skupinu – Tři sestry, vypsaná fiXa, Rybičky 48 a mnohé další.

Na Anarchaii a totál chaos Visací zámek předvedl to, co umí nejlépe a v čem je v kontextu tuzemské punkové scény výjimečný. Je to, slovy Jaroslava Marvana ve filmu U poklady stál, originál každým coulem. Nespletete si ho s nikým jiným, jeho poetiku nelze napodobit. V jeho hudbě se mísí nízké s vysokým, knihovna se zakouřenou hospodou. Je to prožité až do morku kosti, proto uvěřitelné.