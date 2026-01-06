V nominacích na ceny Vinyla figurují Amelie Siba nebo kapela Ida The Young

Porota hudebních cen Vinyla odhalila nominace patnáctého ročníku. O ocenění za Desku roku se ucházejí písničkářská experimentátorka Amelie Siba s albem This may be the only way 2 heaven, Tomáš Kopáček alias Black Tar Jesus s novinkou Aftermath a plzeňská kapela Ida The Young s debutem Tell Me When You Pass The Sun.
Písničkářka Amelie Siba
Rivermoans
Petr Bursa
Matyášovi kamarádi
V kategorii Objev roku je díky shodnému počtu hlasů hned pětice jmen od alternativního popu po intimní elektroniku: Gufrau, Matyášovi kamarádi, Petr Bursa, teige a Rivermoans. Počinem roku mohou být kniha Šeptej nahlas Miloše Hrocha, klubová noc UGOT, koncertní večer Amphibian Quadrophonic Soundsystem nebo společná nominace Shella Radio/Radio 202 – projekty, které ukazují českou nezávislou scénu jako živý a vzájemně propojený celek.

Laureáti budou vyhlášeni 13. března v pražském klubu ARCHA+ během slavnostního večera pojatého ve festivalovém formátu. Živě vystoupí nominovaní Matyášovi kamarádi, teige a Rivermoans, hostem večera bude dvojice post-hudba.

Trojici nominovaných alb v kategorii Deska roku spojuje výrazná osobní perspektiva a odvaha jít zvukově i tematicky na dřeň. Amelie Siba potřetí potvrzuje, že i z podomácku poskládaných nahrávek, složených hlavně z fragmentů metalových samplů, dokáže vytvořit silnou výpověď o tlaku společnosti a duševním zdraví.

Black Tar Jesus na albu Aftermath navazuje na předchozí desku, která pro něj znamenala zásadní životní zlom, a v syrovém zvuku hledá naději. Ida The Young na debutu Tell Me When You Pass The Sun zachycují proměnu z akustického tria v plnohodnotnou kapelu a mapují široké spektrum poloh mezi folkem a folk-rockem.

Na cenách Vinyla uspěl rapper Anki, objevem je kapela Ida The Young

„V deskách se potkávají velmi osobní příběhy, které ale překračují individuální zkušenost a mluví obecně srozumitelným jazykem. Každá z nominovaných nahrávek má silnou identitu a jasný důvod, proč vznikla,“ říká jeden z koordinátorů cen Vinyla Pavel Uretšlégr.

Pětice nominovaných v kategorii Objev roku představuje generaci hudebníků a hudebnic, kteří se přirozeně pohybují napříč žánry. Alternativní pop, rap, elektronika i písničkářství se zde prolínají v osobitých projektech, které spojuje důraz na autenticitu a vlastní výraz mimo zavedené žánrové vzorce – od virální energie Gufrau přes otevřené výpovědi Matyášových kamarádů, až po intimní světy Petra Bursy, teige a Rivermoans.

V kategorii Počin roku se Vinyla tradičně dívá za hranice samotných nahrávek. Letos se zde potkávají projekty, které udržují paměť domácí hudby, vytvářejí prostor pro setkávání a dlouhodobě posilují nezávislou scénu.

Kniha Šeptej nahlas od Miloše Hrocha připomíná krátkou, ale významnou kapitolu české shoegaze scény, čítající kapely jako Toyen, Here nebo The Ecstasy of St. Theresa, klubová noc UGOT systematicky propojuje mladou slovenskou scénu s českým publikem, koncertní večer Amphibian Quadrophonic Soundsystem rozvíjí nové poslechové formáty a společná nominace Shella Radio/Radio 202 upozorňuje na význam internetových rádií jako pojítka komunit a inkubátoru nových hlasů.

„V aktuálních nominacích se silně ukazuje i role projektů, které scénu dlouhodobě udržují při životě – ať už jde o kluby, média nebo iniciativy, bez nichž by nová hudba neměla kde vznikat a znít,“ doplňuje druhý z koordinátorů cen Vinyla Tomáš Grombíř.

V nominacích na ceny Vinyla figurují Amelie Siba nebo kapela Ida The Young

Porota hudebních cen Vinyla odhalila nominace patnáctého ročníku. O ocenění za Desku roku se ucházejí písničkářská experimentátorka Amelie Siba s albem This may be the only way 2 heaven, Tomáš...

