Vinyl slaví. Před 75 lety uvedla Columbia Records první dlouhohrající desku

Milionoví rapeři, brouci a rekordní Plastici Žebříčku nejdráže prodaných desek podle serveru hmv.com vévodí album amerického rapového uskupení Wu-Tang Clan , s názvem Once Upon a Time in Shaolin (Tenkrát v Šaolinu), vydané v jediném kuse. Nahrávka vznikala v utajení celých pět let. V roce 2015 byla deska vydražena v internetové aukční síni za rekordní dva miliony dolarů (asi 43 milionů korun). Jejím majitelem se stal farmaceutický obchodník Martin Shkreli. Podmínkou koupě bylo, že album nesmí být komerčně šířeno do roku 2103, i když jeho vlastník ho mohl šířit zdarma. V roce 2017 bylo album zveřejněno na kanálu YouTube a později v témže roce ho Shkreli dal do aukce na serveru eBay a vydražilo se za 1,1 milionu USD.

Druhou nejdráže prodanou deskou je podle serveru hmv.com eponymní album skupiny Beatles z roku 1968. Jeho první výlisek s výrobním číslem 0000001 léta vlastnil bubeník skupiny Ringo Star. Nakonec desku prodal v prosinci 2015 na aukci v USA za 790 000 dolarů (asi 17 milionů korun) anonymnímu kupci. A třetí nejdráže prodanou deskou je první nahrávka Elvisa Presleyho s názvem My Happiness, která se rovněž v roce 2015 prodala v aukci za 300 000 dolarů (6,5 milionu korun).

Co se českého vinylu týče, nejcennější je podle hudebních odborníků pravděpodobně kolekce alb Plastic People of the Universe, která se na on-line tržišti Aukro vydražila za téměř 15 000 korun.