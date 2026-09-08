Dvojitá porce nonkonformity. V listopadu roztančí Lucerna Music Bar Vidiek a Mucha

Skupina Vidiek vznikla roku 1987 v obci Rovinka nedaleko Bratislavy. V roce 1988 už z rádií zněl její první velký hit Vidiečan a zakrátko následovaly další: Nechajte si ju, Tisíc divov, Rudy a Hilda, Anglická, Keď je 7 ráno, Nie je to ľahké, Vianoce 97, Námornícka, Ó maňo, Anjel, Milá, Sedím ležím, Hrajte trúbky alebo Dohodnime sa.
Do Lucerna Music Baru se Vidiek vrací po necelých dvou letech - v lednu 2025 vystoupil před nadšeným zaplněným sálem.
Brněnská pop-punková kapela Mucha, sdružená kolem písničkářky Nikoly Muchy, proslula výstředním projevem a provokativními texty. Ve svých písních se věnuje tématům jako mužská neschopnost, genderová nespravedlnost nebo život v Brně. Aktuálně vystupuje ve složení Nikola Mucha, Jakub Kočička a A. M. Almela.
Lucerna Music Bar bude v den koncertu otevřený od 17:45, od 18:45 zahraje Mucha a ve 20:00 začne Vidiek.
Prvních 250 návštěvníků, kteří zakoupí dvě a více vstupenek, bude v den koncertu u vstupu do klubu jako dárek připraveno CD Vidiek – S oblohou.