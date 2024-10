TRENDY V KLIPECH: Marek Ztracený do svatebního klipu obsadil své fanoušky

Marek Ztracený – Ta bílá ti sluší

„Píseň o lásce, o životě a o tom, jaká je to je, když se dva lidé rozhodnou spojit své cesty v jednu. Tenhle den jednou prožije téměř každý,“ stojí na stránkách Marka Ztraceného. On sám svatbu prožil loni v květnu, kdy si vzal bývalou moderátorku televize Óčko Marcelu Skřivánkovou, s níž má syna Marka.

Novomanžele si v klipu režiséra Ondřeje Urbance zahráli tanečnice Natálie Otáhalová a herec Tomáš Weber. Do rolí svatebčanů obsadil Ztracený své fanoušky, kteří zareagovali na jeho výzvu na sociálních sítích.

Novým klipem se Ztracený připomněl svým fanouškům po delší pauze. Ta by měla definitivně skončit příští rok, kdy má zpěvák v plánu uspořádat koncertní turné Zpátky tour.

„Nebude to jen tak nějaké turné, bude to největší a hlavně nejenergičtější turné, které jsme zatím uspořádali. Čeká vás mnohem víc než koncert. Jen naznačím, že se můžete těšit na skvělou pěveckou kometu poslední doby Kateřinu Marii Tichou jakožto hudebního hosta a budou se zachraňovat životy s Markem Dvořákem,“ slíbil Ztracený.

Shakira – Soltera

Poslední album kolumbijské zpěvačky Las Mujeres Ya No Lloran, které vyšlo letos v březnu, debutovalo na prvním místě v žebříčcích Billboard Latin Album a Latin Pop Album Charts a během prvních 24 hodin po vydání získalo sedmkrát platinový status.

Soltera se ale na album nevešla. „Některé písně nám tu zůstaly z natáčení desky. Nebude z nich nové album, ale, řekněme, nový projekt,“ řekla Shakira.

Pro natočení videoklipu zpěvačka pozvala do klubu LIV Nightclub v Miami na Floridě modelky Dannu Paolu nebo Winnie Harlow, zpěvačky Anittu, Lele Pons nebo Natti Natashu a taky Harryho Jowseyho, hvězdu reality show Too Hot to Handle nebo Perfect Match.

CANN feat. JBoff – Vanilla sny

Cann je bývalý moderátor KitKat Óčko Chart. Teď se v ní objevuje už jen jako interpret. Pro novinku Vanilla sny se spojil s rapperem, který si říká JBoff. Fanoušci ji najdou na desce Splácím dluh, která je druhým sólovým albem zpěváka Canna. K desce vytvořil Cann speciální booklet s fotkami a ručně psanými příběhy.

„Zažívám crazy rok. Před pár dny jsem si vzal ženu svýho života. Po 11 letech jsem dal výpověď na Óčku. Moje rodina prochází nejtěžším obdobím, co jsme kdy měli, ale v hudbě se paradoxně daří. Když se kouknu pár let zpátky, začalo to před 7 lety nedělníma videama a snem, že to jednou bude moje práce,“ napsal Cann fanouškům.

Kygo, Imagine Dragons – Stars Will Align

Norský hudební skladatel, diskžokej, textař a klavírista Kygo už s americkou hudební skupinou Imagine Dragons spolupracoval v roce 2018 na písni Born To Be Yours. Ta se dostala do 50 hitparád ve 38 zemích, takže se rozhodli spolupráci zopakovat.

Vydáním skladby Stars Will Align začíná pro Kyga nová kapitola, která navazuje na vydání jeho pátého studiového alba Kygo, které vyšlo letos v červnu. Album obsahovalo singly jako Healing a také Whatever s Avou Max, který se dostal zejména na první místo v European Airplay Chart.