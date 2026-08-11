Klip s podnázvem „Don't be so dramatic. Stay classy!“ otevírá otázku, jak prezentovat klasickou hudbu lidem žijícím v současné zrychlené době zaměřené na obrazové vjemy. Především pak nejmladší generaci, jejíž pozornost je pod tíhou útržkovitých videí ze sociálních sítí, zejména TikToku, mnohdy snížená.
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Festival taktéž při své letošní propagaci vychází z průzkumu, který si nechal zpracovat od společnosti Ipsos. Z něj vyplývá, že zájem o klasickou hudbu lidé mají (podle dat ji pravidelně poslouchá každý zhruba desátý Čech), na koncert za ní však vyrazí jen výjimečně. Důvodem je podle dat formálnost prostředí, cena vstupenek a obava, že nebudou koncertnímu zážitku dostatečně rozumět.
Podle ředitele Akademie klasické hudby Roberta Koláře hraje tudíž roli samotná podoba koncertu. „Otevřenější, přístupnější a dramaturgicky zajímavé formáty, například open-air koncert, netradiční prostory nebo hudba doplněná vizuálními efekty znějí publiku lákavě,“ uvádí Kolář.
Letošní videoklip vznikl ve spolupráci s agenturou Commlab jako součást nové komunikační kampaně festivalu a do popředí staví přesvědčení, že klasická hudba je kulturní dědictví, které může oslovovat napříč generacemi i prostřednictvím současných forem vizuálního umění.
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„Naším záměrem bylo ukázat, jak neuvěřitelně nadčasová Novosvětská symfonie je,“ říkají autoři kreativního konceptu Lucie Šplíchalová a Petr Vaněk, kteří zároveň dodávají, že když skladbu Antonín Dvořák komponoval, sám se na svou dobu odvážně inspiroval i kulturou původních obyvatel Ameriky nebo Afroameričanů.
Stejnou odvahu podle svých slov chtěli promítnout i do vizuálního zpracování videa. Hlavní roli v něm tanečně ztvárnila herečka Alžběta Malá, jež do něj pohybově vnesla současný street dance. „Myslím si, že se mladší generace třeba bojí, že klasické hudbě nebude rozumět. Já jsem ale při tomhle projektu měla pocit, že ve chvíli, kdy ji na sebe nechám jen působit, můžu v ní najít velikou hloubku, emoce a energii,“ říká Malá.
Festival Dvořákova Praha vznikl jako pocta světově nejznámějšímu z českých skladatelů. První ročník se uskutečnil v roce 2008 a od té doby v hlavním městě každoročně vystupují hvězdy mezinárodní hudební scény. Letošní ročník se koná od 5. do 23. září a zájemci se mohou těšit například na milánský orchestr Filarmonica della Scala, Českou i Vídeňskou filharmonii nebo koncerty operní zpěvačky Magdaleny Kožené.