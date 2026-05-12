Největší hudební soutěž světa Eurovize se letos uskuteční od 12. do 16. května ve Vídni. Rakousko získalo právo pořádat jubilejní 70. ročník díky loňskému vítězství zpěváka JJ s písní Wasted Love.
Metropole se proto v příštích dnech promění v centrum hudby, fanoušků a doprovodných akcí, které přenesou atmosféru soutěže přímo do ulic.
Slavnostní zahájení v neděli obstaral právě loňský vítěz JJ. Součástí programu byl tradiční průvod soutěžících po tyrkysovém koberci. Všech 35 účastníků prošlo trasou od Burgtheater až k vídeňské radnici.
„Zvlášť důležité pro mě je, aby tato akce byla pro všechny Vídeňany a Vídeňanky i pro všechny návštěvníky nezapomenutelným zážitkem, bez ohledu na jejich finanční a ekonomické možnosti,“ uvedl vídeňský starosta Michael Ludwig. Řada akcí proto bude celý týden zdarma.
- Od 11. do 16. května se prostor PraterDOME promění v oficiální EuroClub – noční místo setkávání fanoušků, umělců a delegací. Celým týdnem a šesti tematickými večery provede návštěvníky moderátor Eric Papilaya. O zábavu se postará široká škála rakouských eurovizních hvězd, mezinárodních interpretů a eurovizních DJů. Uvnitř klubu budou také živě přenášena obě semifinále i velké finále.
- Vídeňské muzeum promění v Eurofan House, který bude sloužit jako centrální bod pro fanoušky, vystupující a mezinárodní eurovizní komunitu. Vstup je zdarma a otevřeno je od pondělí do soboty v čase od 10:00 do 19:00
- Na trhu Naschmarkt probíhá gastrofestival. Návštěvníci mohou ochutnat speciality z jednotlivých soutěžních zemí, poslechnout si živou hudbu a zúčastnit se doprovodných akcí.
Fanouškovská zóna pro desítky tisíc lidí
Vídeň bude během soutěžního týdne žít Eurovizí prakticky na každém kroku.
Před vídeňskou radnicí vyrostla rozsáhlá fanouškovská zóna s kapacitou až 15 tisíc lidí. Návštěvníky čekají koncerty, DJ sety i veřejné projekce všech tří hlavních televizních večerů, které bude možné sledovat v úterý 12., ve čtvrtek 14. a v sobotu 16. května na patnácti velkoplošných obrazovkách. Organizátoři zároveň počítají s uzavřením okolí náměstí a navýšením kapacity prostoru až na 30 tisíc návštěvníků.
Atmosféru na náměstí Rathausplatz doplní tematické instalace, fanouškovské soutěže nebo karaoke využívající umělou inteligenci. Připravené budou také stánky s rakouskou i mezinárodní kuchyní.
Součástí areálu je i prosklené studio rakouské veřejnoprávní televize ORF, odkud organizátoři odvysílají více než sto hodin živého programu.
Hudební program bude pokračovat také po skončení televizních přenosů. V klubu PraterDOME se uskuteční oficiální afterparty, na níž vystoupí DJové, bývalé hvězdy Eurovize i zahraniční hosté. Další tematické diskotéky a doprovodné akce budou připravené i pro rodiny s dětmi na různých místech rakouské metropole.
Vídeň v barvách Eurovize
Rakouská metropole se hlásí k hudební soutěži také novými barvami. Mosty podél Dunajského kanálu jsou nasvíceny v barvách Eurovize a vyzdobeny bannery, stejně jako cyklostezka na náměstí Urban-Loritz-Platz nebo lávka Copa Steg na Dunajském ostrově.
Vstříc fanouškům jde i vídeňský systém veřejné dopravy. Stanice poblíž důležitých míst souvisejících s Eurovizí mají pro tento týden nové názevy. Kromě hlavního ještě druhý, například Rathaus – Eurovision Village, Praterstern – EuroClub nebo Urban-Loritz-Platz – Eurovision Main Venue. Linka metra U2 se stala dokonce Linkou Eurovize, protože přímo propojuje klíčová místa Rathaus, Praterstern a Karlsplatz.
Uvítací hlášení nejen v MHD znějí v pěti jazycích, kromě němčiny a angličtiny také ve španělštině, italštině a francouzštině. Ulice jsou plné dobrovolníků ve speciálních eurovizních vestách pro případnou pomoc návštěvníkům Vídně.
Vídeňský dopravní podnik zkrátil intervaly vlaků a tramvají a zhruba 550 tramvají nechal vyzdobit bannery Eurovision Song Contest.