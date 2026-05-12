Vídeň se proměnila v metropoli Eurovize. Chystá koncerty zdarma i obří afterparty

Tereza Hrabinová
  8:09
Vídeň hostí hudební událost roku a patřičně se na to nachystala. Rakouská metropole tento týden hostí jubilejní 70. ročník Eurovize. Návštěvníky čekají nejen televizní přenosy, ale také koncerty, fanouškovské zóny, tematické instalace či gastronomické akce inspirované soutěžícími zeměmi.
Česko zastupuje v letošní Eurovizi Daniel Žižka. | foto: Reuters

Největší hudební soutěž světa Eurovize se letos uskuteční od 12. do 16. května ve Vídni. Rakousko získalo právo pořádat jubilejní 70. ročník díky loňskému vítězství zpěváka JJ s písní Wasted Love.

Metropole se proto v příštích dnech promění v centrum hudby, fanoušků a doprovodných akcí, které přenesou atmosféru soutěže přímo do ulic.

Slavnostní zahájení v neděli obstaral právě loňský vítěz JJ. Součástí programu byl tradiční průvod soutěžících po tyrkysovém koberci. Všech 35 účastníků prošlo trasou od Burgtheater až k vídeňské radnici.

„Zvlášť důležité pro mě je, aby tato akce byla pro všechny Vídeňany a Vídeňanky i pro všechny návštěvníky nezapomenutelným zážitkem, bez ohledu na jejich finanční a ekonomické možnosti,“ uvedl vídeňský starosta Michael Ludwig. Řada akcí proto bude celý týden zdarma.

  • Od 11. do 16. května se prostor PraterDOME promění v oficiální EuroClub – noční místo setkávání fanoušků, umělců a delegací. Celým týdnem a šesti tematickými večery provede návštěvníky moderátor Eric Papilaya. O zábavu se postará široká škála rakouských eurovizních hvězd, mezinárodních interpretů a eurovizních DJů. Uvnitř klubu budou také živě přenášena obě semifinále i velké finále.
  • Vídeňské muzeum promění v Eurofan House, který bude sloužit jako centrální bod pro fanoušky, vystupující a mezinárodní eurovizní komunitu. Vstup je zdarma a otevřeno je od pondělí do soboty v čase od 10:00 do 19:00
  • Na trhu Naschmarkt probíhá gastrofestival. Návštěvníci mohou ochutnat speciality z jednotlivých soutěžních zemí, poslechnout si živou hudbu a zúčastnit se doprovodných akcí.

Vídeň bude během soutěžního týdne žít Eurovizí prakticky na každém kroku.

Před vídeňskou radnicí vyrostla rozsáhlá fanouškovská zóna s kapacitou až 15 tisíc lidí. Návštěvníky čekají koncerty, DJ sety i veřejné projekce všech tří hlavních televizních večerů, které bude možné sledovat v úterý 12., ve čtvrtek 14. a v sobotu 16. května na patnácti velkoplošných obrazovkách. Organizátoři zároveň počítají s uzavřením okolí náměstí a navýšením kapacity prostoru až na 30 tisíc návštěvníků.

Atmosféru na náměstí Rathausplatz doplní tematické instalace, fanouškovské soutěže nebo karaoke využívající umělou inteligenci. Připravené budou také stánky s rakouskou i mezinárodní kuchyní.

Součástí areálu je i prosklené studio rakouské veřejnoprávní televize ORF, odkud organizátoři odvysílají více než sto hodin živého programu.

Hudební program bude pokračovat také po skončení televizních přenosů. V klubu PraterDOME se uskuteční oficiální afterparty, na níž vystoupí DJové, bývalé hvězdy Eurovize i zahraniční hosté. Další tematické diskotéky a doprovodné akce budou připravené i pro rodiny s dětmi na různých místech rakouské metropole.

Rakouská metropole se hlásí k hudební soutěži také novými barvami. Mosty podél Dunajského kanálu jsou nasvíceny v barvách Eurovize a vyzdobeny bannery, stejně jako cyklostezka na náměstí Urban-Loritz-Platz nebo lávka Copa Steg na Dunajském ostrově.

Vstříc fanouškům jde i vídeňský systém veřejné dopravy. Stanice poblíž důležitých míst souvisejících s Eurovizí mají pro tento týden nové názevy. Kromě hlavního ještě druhý, například Rathaus – Eurovision Village, Praterstern – EuroClub nebo Urban-Loritz-Platz – Eurovision Main Venue. Linka metra U2 se stala dokonce Linkou Eurovize, protože přímo propojuje klíčová místa Rathaus, Praterstern a Karlsplatz.

Uvítací hlášení nejen v MHD znějí v pěti jazycích, kromě němčiny a angličtiny také ve španělštině, italštině a francouzštině. Ulice jsou plné dobrovolníků ve speciálních eurovizních vestách pro případnou pomoc návštěvníkům Vídně.

Vídeňský dopravní podnik zkrátil intervaly vlaků a tramvají a zhruba 550 tramvají nechal vyzdobit bannery Eurovision Song Contest.

Vídeň se proměnila v metropoli Eurovize. Chystá koncerty zdarma i obří afterparty

