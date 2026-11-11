Víc než koncert. Se svou svébytnou show se Jiří Korn vrací do Kongresového centra

Projekt K®NCEPT propojuje hudbu, tanec, scénografii a moderní technologie do komplexního divadelního a hudebního zážitku. Vedle známých skladeb a ikonických momentů z Kornovy kariéry nabízí také originální scénografii, velkoplošné projekce, imerzivní zvukový design a propracované pohybové a taneční kompozice. Cílem tvůrčího týmu bylo překročit hranice tradičního koncertního formátu a vytvořit svébytnou show, která reflektuje osobitý umělecký styl Jiřího Korna.
„K®NCEPT je pro mě způsob, jak poděkovat divákům za všechny roky jejich přízně. Chci jim nabídnout to nejlepší, co ve mně zůstává, energii, radost i poctivost, kterou se vždy snažím dát do každého vystoupení,“ říká Jiří Korn.
Zpěvák, tanečník, herec a hudebník Jiří Korn patří k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby. Jeho profesní dráha začala na konci 60. let ve skupině Rebels a coby baskytarista působil také v Olympiku. Později se prosadil jako sólový zpěvák a interpret mnoha hitů, mezi něž patří například Yvetta, Robinson, Zpívat jako déšť, Žal se odkládá nebo Dík. Významnou kapitolu jeho kariéry představuje také vokální kvarteto 4TET. Jeho schopnost propojovat hudbu, pohyb a vizuální estetiku zásadně ovlivnila podobu české hudební scény.
Výraznou stopu zanechal rovněž na muzikálových scénách, kde účinkoval v inscenacích Dracula, Bídníci, Mauglí či Carmen. Jeho tvorba je charakteristická propojením hudebního projevu, pohybu, vizuální estetiky a mimořádného smyslu pro show.
Vzpomenout také můžeme jeho moderování zábavného televizního pořadu Možná přijde i kouzelník, kde působil jako prostřední článek mezi komediálními živly Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem.