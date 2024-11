Zemřel Vic Flick. Za stvoření ikonické znělky Jamese Bonda dostal 6 liber

Zprávu o smrti Vica Flicka přinesl jeho syn Kevin. Starší z Flicků zemřel 14. listopadu, už delší dobu bojoval s Alzheimerovou chorobou. Rodák z britského Surrey se k slavné znělce dostal díky spolupráci se skladatelem Johnem Barrym a jeho kapelou John Barry Seven. Právě Barry měl zaranžovat ústřední melodii pro první film ze série o agentovi 007.

Ikonická znělka pro snímek Dr. No vznikla v roce 1962 a právě Flick zde nahrál onen památný riff, který se stal jedním z ústředních symbolů agenta 007. Využil k tomu tehdy kytaru Clifford Essex Paragon Deluxe zapojenou do zesilovače Fender Vibrolux.

„Mělo to říz, takový dynamický zvuk,“ komentoval před dvanácti lety Flick svou práci v knize The Music of James Bond. „Opřel jsem se do těch tlustých strun velmi tvrdým trsátkem a zahrál mírně před rytmem. Vyšel z toho vzrušující, téměř ‚útočný‘ zvuk, což se hodilo k image Jamese Bonda,“ dodal ke své nejslavnější práci.

Jak uvádí britský Guardian, Flick za svůj výkon tehdy dostal jednorázových šest liber. Následně se ale podílel na soundtracku k několika dalším filmům o agentovi 007, a to včetně slavné písně Shirley Bassey k bondovce Goldfinger (1964).

Flick se dále jako kytarista objevil na stovkách nahrávek, včetně hitů Downtown od Petuly Clarkové, It’s Not Unusual a What’s New Pussycat od Toma Jonese, Spicks and Specks od Bee Gees či Ringova Theme (This Boy) pro beatlesácký film A Hard Day’s Night. V průběhu let dále spolupracoval s Jimmym Pagem, Georgem Martinem, Cliffem Richardem, Ericem Claptonem, Nancy Sinatrou nebo Dusty Springfield.

V roce 2013 Vic Flick obdržel od Národního kytarového muzea cenu za celoživotní dílo. Mezinárodní instituce, která nemá pevné sídlo, jej tak zařadila po bok takových jmen jako jsou B.B. King, Eddie Van Halen, Jeff Beck či Tony Iommi.