Mrzutost před Eurovizí: Sesterství české Vesny zní Ukrajincům kremelskou falší

Skupina Vesna, která v květnu bude v Liverpoolu reprezentovat Česko v tradiční soutěži Eurovision Song Contest, ve své hudbě využívá prvky folkloru v kombinaci s moderním popem. A protože členky kapely pocházejí z různých míst Evropy, zní píseň My Sister’s Crown hned v několika jazycích. Vedle češtiny jde o angličtinu, ukrajinštinu a bulharštinu.

Ke vzniku písně, se kterou Vesna zaujala české publikum, prý kapelu inspirovalo právě její pestré složení. „Spolupracuje zde šest osobností s jinými schopnostmi a často i názory. A přesto je úžasné spolu tvořit a hrát, protože se navzájem respektujeme a podporujeme. Píseň je tedy o sesterství, respektu, podpoře a spolupráci,“ uvedla zpěvačka Patricie Fuxová.

„Tyto hodnoty jsou podle nás klíčové v mnoha aktuálních tématech, které teď rezonují světem. Například otázka menšin, formy násilí a podobně,“ dodala. „Moje sestra do kouta nepůjde, ani tebe poslouchat nebude,“ pěje se česky přímo v písni.

Zmíněný motiv sesterství je ale trnem v oku některým ukrajinským posluchačům. „To je termín nadužívaný hlavně kremelskou propagandou během éry Sovětského svazu. Kreml se tak od roku 1919, kdy bolševici dobyli Kyjev, snažil navodit dojem odvěkého sesterství ukrajinského a ruského lidu,“ upozorňuje reportér České televize Andreas Papadopulos. Novinář, který přináší informace přímo z válečné fronty, byl patrně první, kdo na případnou kontroverzi českého účastníka Eurovize upozornil.

„Právě s pojmem ‚sesterství‘ na rtech bolševici potlačovali vše ukrajinské. Vzbudili dojem, že ukrajinská literatura je nízká, inteligence slabá, jazyk zaostalý. Směle navázali na tradici carského Ruska, které se rovněž snažilo rusifikovat rozsáhlá Ukrajinci obývaná území,“ dodal novinář na Twitteru, kde se problematice šířeji věnuje.

Andreas Papadopulos @andreas_ppdp Dojem "sesterství" se Kremlu za téměř 80 let podařilo vklínit nejen do mysli mnoha Ukrajinců, ale tak trochu i zbytku Evropy. I proto doteď, zcela nepřesně, slýcháme, že Ukrajinci a Rusové jsou "jeden národ". Nejsou. Byli dva z mnoha národů uvnitř sovětského impéria. 7/17 oblíbit odpovědět

Papadopulos dále upozornil, že ukrajinským divákům nebyly po chuti ani oděvy zpěvaček, které prý připomínají ruské matrjošky. Případně skutečnost, že členka kapely Olesija Ochepovska přímo z Ruska pochází. „Právě kolem ní se rozšířila později vyvrácená informace, že její manžel sloužil v ruské armádě,“ dodal novinář ČT.

Ve stejném duchu ostatně hovoří i článek ukrajinského webu Gazeta. „Skupina prý podporuje Ukrajinu a pocity sounáležitosti se svou ‚slovanskou sestrou‘. Publikum soutěže ale bylo vyděšeno dvojsmyslností textu a videoklipu, která prezentuje i ruský narativ o ‚jednotě sester‘,“ píše se zde.

Slovanská vzájemnost, ke které se kapela ve snaze soucítit s Ukrajinou svou písní a zjevně trochu nešťastným užíváním termínu sesterství odkazuje, je nicméně dnes taktéž částečně chápána jako dobový nástroj východního imperialismu.

Ivo Zelinka @IvoZelinka @HIbidem „Dosvědčiti mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoli bratrsky, nýbrž nepoctivě a soběcky smýšlejí. Tito pánové počínají všude místo ruský říkati a psáti slovanský, aby pak místo slovanský zas také ruský říci mohli.“



Karel Havlíček Borovský oblíbit odpovědět

Kapela Vesna na sociálních sítích nicméně dlouhodobě vystupuje na podporu Ukrajiny a protiválečných kulturních akcí.

Dvě semifinálová a finálové kolo letošního ročníku Eurovize se konají 9. a 11. května. Absolutní vítěz bude znám v sobotu 13. května. Loňský ročník vyhrála ukrajinská skupina Kaluš Orchestra.

„Chceme navázat na úspěchy Mikolase Josefa, Lake Malawi a We Are Domi,“ uvedla kapela bezprostředně po vítězství v národním kole s odkazem na tři dřívější české interprety, kterým se povedlo postoupit až do finále.

„Samozřejmě všichni se budou pokoušet přemístit Eurovizi do své rodné země, takže kdyby se nám povedlo přesunout ji do Prahy, byl by to obrovský úspěch,“ doplnily pak dívky. Vítězi aktuálního ročníku totiž připadne privilegium uspořádat příští ročník. Právě zmíněné vítězné ukrajinské kapele však bylo toto právo z bezpečnostních důvodů odepřeno a soutěžit se letos bude v Liverpoolu.