VIDEO: Z folkloru zůstal folk. Vesna si do klipu pozvala Věru Martinovou

Vesna má za sebou úspěšný rok. První vydanou desku, nominaci na objev roku a předskakování na koncertě norské zpěvačky Aurory. Teď vydává Bílou laň jako důkaz, že nehodlá usnout na vavřínech.

„Vesnu sleduju od úplných začátků,“ říká Věra Martinová, kterou skupina pozvala ke spolupráci. „Baví mě sledovat, jak holky rostou.“ Známá zpěvačka si s Vesnou zazpívala poprvé na slavnostním křtu Vesna show v Obecním domě a když ji kapela oslovila k duetu, bez zaváhaní souhlasila. „Píseň mě nadchla od první chvíle, kdy jsem ji slyšela,“ dodává Martinová.

Příběh pojednává o lani, která se zamiluje do člověka a bere na sebe lidskou podobu. Její oběť však není zadarmo a ona zapomene, že tím přichází o to nejcennější, co má. „Během natáčení mi několikrát vhrkly do očí slzy. Přemýšlela jsem nad všemi z nás, kteří se snažili ve svém životě zalíbit ostatním,“ popisuje Patricie Fuxová. Snahu zalíbit se prožila při natáčení i samotná kapela. Klip se totiž točil nadvakrát.

„Poprvé jsme natáčely v obrovském bílém studiu. Nebylo to ono. Chtěly jsme být takové jako ostatní, ale zjistily jsme, že to ztratilo kouzlo a že musíme zůstat své,“ popisuje houslistka Bára Šůstková.

Vesna klipem napovídá, že pro ni začíná nová kapitola. Do tvorby se promítla větší lehkost a z folkloru zůstal spíš folk. Kapela také shodila masky bohyní. „V nové tvorbě jsme více za sebe. Už si nechceme hrát na dokonalé ženy. Máme své pochybnosti, ale i přání, která v nás hoří,“ trdí kapela.