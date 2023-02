Úspěch? Přemístit Eurovizi do Prahy, neskrývá ambice zpěvačka kapely Vesna

Jaké jsou bezprostředně po vyhlášení vaše pocity?

Neuvěřitelné. Je to nával emocí, jsme překvapené a ohromně vděčné.

Jakou strategii máte připravenou na finálový večer?

Byl to takový fičák, že jsme strategii ještě nepromýšlely, ale naštěstí máme úžasný tým, s kterým budeme spolupracovat a uděláme vše proto, abychom nejlépe reprezentovaly Českou republiku.

S čeho mohou nejvíc pracovat nervy? Z milionu diváků?

Určitě to bude nejpočetnější publikum, před kterým budeme vystupovat. Velkou roli taky bude hrát očekávání, jak budeme Česko reprezentovat.

Jak moc ještě musíte zapracovat na choreografii?

Rozhodně zapracujeme. Měly jsme na to dva týdny, ale ještě to musíme pořádně vytunit. Máme skvělou choreografku Zuzanu Veselou, která nám se vším pomáhá. Taky režírovala náš klip.

Jaké budete mít outfity? Stejné jako v semifinále?

To zatím nemůžeme prozradit, ale na finále si chceme připravit něco opravdu speciálního. Chceme všechno, co jsme zatím předvedly, posunout o stupeň výš.

Mapovaly jste si, s čím přijdou vaši fináloví konkurenti?

Sledovaly jsme, kdo bude zastupovat Arménii, Francii. Slovinsko, ale tím, že jsme se připravovaly na naše vystoupení a aktivizovaly fanoušky, aby pro nás hlasovali, jsme neměly pořádně čas to nastudovat.

Jaká je vaše neskromná ambice? Kde se ve finálovém umístění vidíte?

Chceme navázat na úspěchy Mikolase Josefa, Lake Malawi a We Are Domi. Samozřejmě všichni se budou pokoušet přemístit Eurovizi do své rodné země, takže kdyby se nám povedlo přesunout ji do Prahy, byl by to obrovský úspěch.

Jak si udržujete náladu na správné vlně, abyste se v kapele nepohádaly?

Máme skvělou manažerku, která nám pomáhá ve všech stresových situacích, a hodláme si před samotnou Eurovizí dát mentální koučink, abychom byly úplně v pohodě.