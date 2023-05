Eurovize míří do finále, Česko má želízko v ohni jménem Vesna

Finálový večer odstartují zástupci Rakouska, což jsou zpěvačky Teya a Selena anglicky zpívanou písní Who The Hell Is Edgar. Následovat bude portugalská zpěvačka Mimicat a švýcarský zpěvák Remo Forrer.

Kapela Vesna přijde na řadu jako čtrnáctá z celkového počtu 26 účinkujících, kteří byli vybráni v rámci dvou semifinálových kol. Soutěžní část finále ukončí píseňI Wrote A Song britské zpěvačky Mae Muller.

Večerem provede britská herečka Hannah Waddingham, ukrajinská zpěvačka Julia Sanina ze skupiny The Hardkiss, kterou jsme viděli a slyšeli v prvním semifinálovém večeru, britská zpěvačka Alesha Dixon a irský televizní moderátor Graham Norton.

Kromě Česka uspělo v prvním semifinále Chorvatsko, Moldavsko, Švýcarsko, Finsko, Izrael, Portugalsko, Švédsko, Srbsko a Norsko. V rámci druhého semifinálového večera postoupily Albánie, Kypr, Estonsko, Belgie, Rakousko, Litva, Polsko, Austrálie, Arménie a Slovinsko.